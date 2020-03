Lørdag meddelte Region Syddanmark, at man i mangel på en leverance af coronavirus-test, var nødt til midlertidigt at stoppe med at teste. Nu afviser leverandøren.

Roche Diagnostics, der er den schweiziske leverandør, mener ikke, at der er hold i påstanden.

De fortæller til Ingeniøren, at man onsdag sendte tusindvis af test til de danske hospitaler - også til Region Syd.

»Ordene kom så ind søndag og mandag, og de lå samlet under det antal på 12.000, det var lykkedes os at sikre til Danmark,« siger kommunikationschef i Roche Diagnostics, Lars Berendt, og fortsætter:

»Hospitalerne har så de følgende dage gennemført undervisning og testet maskinerne af, så jeg ved, de er i gang med at kunne teste for coronavirus med vores nyeste test, også i Syddanmark.«

I næste uge vil yderligere 6.000 test blive leveret, bekræfter Lars Berendt.

Ingeniøren har forelagt koncerndirektør i Region Syddanmark, Kurt Espersen, udmeldingen fra leverandør, Roche Diagnostics.

»Det er ikke noget, jeg kender til - altså mig og direktionen. Så der er jeg uenig,«

Ham bekendt er der ikke leveret noget. Han kan heller ikke se det, hvis han kigger tilbage i systemerne. Det samme påstår Lægemiddelstyrelsen ifølge ham.

Han holder altså fast i det, man lørdag skrev i en pressemeddelelse.

'På grund af mangel på reagenser(en prøve, der reagerer, når den kommer i kontakt med fx. coronavirussen, red) til test for COVID-19, er der fra fredag 20. marts 2020 indført et midlertidigt stop for at teste personale for sygdommen,' stod der blandt andet,

Her understreger man også, at der i perioden fortsat vil kunne foretages test på syge borgere, der bor på plejehjem.