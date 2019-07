Et medlem af den berygtede Levakovic-familie står nu med mere end et ben uden for den lejlighed, han indtil nu har boet i.

Det er resultatet af et møde i Fogedretten København torsdag. For ifølge udlejeren af boligen på Amager, var der ingen fra Levakovic-klanen, der mødte op for at anfægte sagen.

‘Som ventet mødte der ingen,’ oplyser Erik Due i en mail.

Han er advokat og forretningsfører for den selvejende institution Lufthavnsparken, hvor Levakovic-medlemmet har bopæl - i det mindste lidt endnu.

Et Levakovic-familiemedlem står nu til at miste sin bopæl i Lufthavnsparken på Amager. Foto taget tirsdag den 10. Juli, 2019.

For som sagerne står, ender lejemålet med at blive tømt. Sagen fortsættes nu som ‘fysisk udsættelsesforretning,’ oplyser Erik Due.

Det betyder, at ‘fogeden berammer en dato, hvor der køres ud med foged, politi, vognmand og låsesmed, og vil den dag gå ind i lejemålet.’

‘Og hvis det ikke er tømt vil fogeden lade vognmanden tømme lejemålet og sætte effekterne til opmagasinering på lejers regning, hvis effekterne har nogen værdi, medens det der ikke har værdi vil blive smidt ud.’

Sådan lyder den sædvanlige praksis ifølge Erik Due.

Levakovic-medlemmet kan i princippet kære beslutningen.

Men fogedretten vil normalt i sådanne sager beslutte at sagen kan fortsætte trods kæren til landsretten, lyder det fra advokaten.

Lufthavnsparken har taget sagen til retten, fordi der er sket manglende betaling af husleje.

Desuden har lejeren uretmæssigt overdraget sin lejlighed til et andet familiemedlem, mener Lufthavnsparken, der har lagt vægge til den almene bolig, Levakovic-medlemmet har boet i.

Kvarteret CobraHave i Ørestad, hvor familien Levakovic bor. Lejlighederne koster mellem 14.000 og 22.000 kroner om måneden.

Som B.T. har kunnet afsløre, har et yngre medlem af den berygtede og kriminelle klan skiftet navn og underskrevet sig ‘Sommer’ på lejekontrakten.

Et ældre medlem af klanen har boet på adressen i den billige, almene bolig.

Men da ‘Sommer’ i foråret også officielt ifølge CPR-registret fik bopæl i en anden lejlighed i Ørestaden, var der tale om en ureglementeret overdragelse af lejligheden, mener Lufthavnsparken.

Det ældre Levakovic-medlem sprang simpelthen hele den årelange venteliste over ved manøvren, men det lader altså nu til, at gevinsten ved manøvren har været kortvarig.