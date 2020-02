Hun har siddet mere end 14 måneder i en dansk fængselscelle.

Men nu ser 46-årige Kristina Misane ud til at få sit ønske opfyldt om at komme hjem til Letland.

Det kom frem torsdag, da hun endnu en gang skulle have sin sag behandlet i Københavns Byret. Derfor var Kristine Misane både glad og lettet. Det fortæller hendes forsvarsadvokat, Henrik Stagetorn, til B.T.

»Hun er meget lettet. Hun har vidst det siden i går (onsdag, red.), og det så jo ud til, at hun skulle til Sydafrika, hvor fængselsforholdene ikke er særlig gode,« siger han og tilføjer om Kristine Misanes reaktion:

Kristine Misane kommer til Letland inden for 20 dage. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Kristine Misane kommer til Letland inden for 20 dage. Foto: Bax Lindhardt

»Hun var meget rørt. Hun har tilbragt en hel masse måneder væk fra sin familie, så hun har et stort behov for at se dem,« lyder det fra Henrik Stagetorn, der talte i telefon med Kristine Misane efter retsmødet og derved kunne tyde hendes reaktion.

Kristine Misane blev anholdt i Københavns Lufthavn i december 2018. Årsagen var, at Sydafrika gennem Interpol havde udstedt en arrestordre på hende, efter hun tog sit og eksmandens fælles barn med til Letland. Det havde hun dog ikke ret til, mente retsvæsenet i Sydafrika.

Letland vurderede i første omgang ikke, at landet selv havde juridisk grundlag for at retsforfølge hende.

Omvendt var både Letland og Kristine Misane selv meget bekymrede ved udsigten til, at hun kunne havne i en fængselscelle i Sydafrika, hvor fængselsforholdene tit er blevet kritiseret.

Det var en meget rørt Kristine Misane, der torsdag fik sit ønske opfyldt. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Det var en meget rørt Kristine Misane, der torsdag fik sit ønske opfyldt. Foto: Bax Lindhardt

»Det er en dødsdom at blive udleveret til Sydafrika. Der kan gå flere år, før min sag kommer for retten. Strafferammen er op til 15 års fængsel for børnebortførelse i Sydafrika. Det overlever jeg ikke. Der er så meget korruption i landet. Jeg vil ikke få en retfærdig rettergang,« sagde hun tirsdag til B.T.

Hele sagen tog dog en ny drejning, da Letland tirsdag udstedte en arrestordre på at forfølge hende i Letland. En arrestordre, som Rigsadvokaten skulle tage stilling til og acceptere.

»Jeg fik det også at vide i tirsdags, at Letland havde udsendt en arrestordre på hende, så det er gået stærkt,« siger Henrik Stagetorn.

»Jeg blev egentlig ikke overrasket. Det her har været en fastlåst situation, så jeg tror gerne, man har villet have den afgjort. Men jeg er imponeret over, at Rigsadvokaten kunne få behandlet ordren inden for 48 timer. Og det er da dejligt. Det bliver rart for hende at komme hjem så hurtigt som muligt.«

Kristine Misane ser derfor ud til at kunne forlade Danmark inden for 20 dage. På den anden side er udleveringen fra Danmark til Letland endnu ikke helt på plads.

Retten skal i løbet af 10 dage godkende, at udleveringen kan blive gennemført.

Ifølge Henrik Stagetorn kommer det ikke på tale, at Kristine Misane skal blive i Danmark

»I og med, at det er anklagerens beslutning (at sende hende til Letland, red.) og hendes eget ønske, så er det en ren formalitet,« vurderer han.

Den eneste kontakt, Kristina Misane har haft med sin datter, er gennem breve og tegninger. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Den eneste kontakt, Kristina Misane har haft med sin datter, er gennem breve og tegninger. Foto: Bax Lindhardt

Hvad der så skal ske i Letland – om hun bliver retsforfulgt eller går fri – ved Henrik Stagetorn ikke.

Hvorom alting er, så har Kristine Misane fra start slået én ting fast, som også Henrik Stagetorn påpeger: Hun vil hjem til sin familie.

»Jeg vil så gerne holde hendes hånd – bare én gang,« sagde Kristine Misane med henvisning til sin datter.

Rigsadvokatens afgørelse giver nu anledning til at tro, at en genforening meget snart vil ske.