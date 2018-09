Passagerer må vente med at hoppe på letbanen til Grenaa. Åbningen forsinkes tre måneder og kan stadig rykkes.

København. Aarhus Letbane forventer at åbne strækningen til Grenaa tre måneder senere end hidtil ventet.

Det ventes nu, at strækningen åbner sidst i marts 2019, men tidsplanen kan stadig rykke sig.

Det står klart for selskabet, at udarbejdelse af trafikale anlægsbestemmelser vil kræve mere tid end tidligere ventet.

Det fortæller Michael Borre, der er direktør i Aarhus Letbane. Han beklager over for passagererne, at de må vente på strækningens åbning.

- Vi forstår godt, hvis de er lidt ærgerlige, skuffede og utålmodige. Det betyder, at de har været uden togforbindelse i to og et halvt år, siger Michael Borre og fortsætter:

- Jeg vil også love, at vi gør alt, hvad vi kan for at gøre tingene så hurtigt og smidigt som overhovedet muligt.

Længere tids arbejde kommer sjældent uden flere omkostninger, og det er heller ikke tilfældet her.

- Det er ikke omkostningsfrit at gøre det. Men det er nu mest rådgivningsydelser, selve anlægget er stort set bygget færdigt og testet færdigt. Hvor meget det præcist er, ved vi ikke endnu, siger direktøren.

Anlægsbestemmelserne indeholder krav til kommende ændringer, ombygninger og udskiftninger af letbaneanlægget.

Det skal være på plads, før strækningen får godkendelse.

Han fortæller, at selskabet har brug for tid til at hente læring fra godkendelse af strækningen til Odder samt lave en grundig vurdering af "udestående opgaver".

Han hæfter sig ved, at der er et fint samarbejde med partnere. Direktøren er fortrøstningsfuld over, at den nye tidsplan er realistisk.

Midttrafik vil fortsat køre med erstatningsbusser mellem Aarhus og Grenaa, indtil strækningen åbner for Letbanen.

Det er ikke første gang, at Aarhus Letbane er forsinket. Både strækningen i Aarhus og strækningen til Odder åbnede ikke til den tid, der først var meldt ud.

/ritzau/