Letbanen vil nu udvide med flere afgange mod Djursland. I myldretiden vil der være to tog i timen til og fra Grenaa.

Samtidig så betyder ombygninger af letbanestop, at flere stationer vil blive lukket midlertidigt og nogle pendlere vil få længere rejsetid.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Midttrafik.

Fra 3. januar 2022 vil letbanen køre to gange i timen i myldretiden til og fra Aarhus.

Samtidig skal pendlere, der skal helt ind til Aarhus forvente længere rejsetid i perioden 3. januar til 10. marts. Her bliver strækningen mellem Lystrup og Østbanetorvet lukket og ombygget.

Det sker for, at der fra august 2022 kan indføres letbane hvert kvarter mellem Hornsleth og Aarhus H i Myldretiden.

Anders Kühnau, der er formand for regionsrådet i Region Midtjylland, glæder sig over udvidelsen.

»Det er en fantastisk nyhed, at der nu endelig kommer halvtimesdrift fra Djursland og ind mod Skejby og Aarhus Universitetshospital. Dermed bliver Letbanen en rigtig god – og grøn – transportmulighed for rigtig mange pendlere.«

»Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, at passagerer, der skal helt ind til Aarhus H samtidig må væbne sig med lidt ekstra tålmodighed i forhold til ekstra rejsetid frem til 10. marts, men med mulighed for fire afgange i timen fra Hornslet bliver det forhåbentlig besværet værd, siger han.

Ombygningen betyder, at pendlere skal finde alternative ruter på strækningen, da letbanesstoppene, Østbanetorvet, Vestre Strandalle, Risskov Strandpark og Torsøvej vil være lukket ned.