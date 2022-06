Lyt til artiklen

Letbanen i Odense skruer ned for hastigheden i de sidste aftentimer og i den første time om morgenen.

Det sker som led i et forsøg, hvor formålet er at dæmpe lydniveauet fra letbanen i døgnets ydertimer, hvor lyden fra toget typisk er mest generende for naboer langs strækningen.

Det skriver Odense Letbane i et nyhedsbrev.

Naboer til letbanen har, siden letbanen gik i drift siden sidst i maj, flere gange fortalt om deres oplevelser med letbanen og dens larm.

Blandt andet på en Facebook-side, hvor de støjberørte naboer har delt vidnesbyrd.

»Letbanen kører næsten tværs over min hovedpude,« skrev en nabo i Carl Nielsens Kvarter med versaler.

»Det er usundt og vildt stressende at skulle bo her uden at kunne finde hvile i vores eget hjem,« lød det fra andre af letbanens naboer på Nyborgvej.

Og i Odense-bydelen Bolbro var en af letbanens naboer parat til at flytte fra sin bopæl.

»Jeg leder efter en ny lejlighed langt fra den larmende letbane,« skrev en nabo på Stadionvej.

Forsøget med at nedsætte hastigheden på letbanen gik i gang i fredags og farten er nu sænket 25-40 procent på dele af henholdsvis Nyborgvej, Østre Stationsvej, Vestre Stationsvej og Stadionvej.

En række kontrolmålinger, som rådgivningsvirksomheden COWI har lavet, har vist, at letbanetogene generelt har svært ved at overholde de vejledende grænseværdier for vibrationer og lavfrekvent støj.

På visse strækninger viser målingerne markante overskridelser og det er altså på disse delstrækninger, at forsøget med lavere hastighed nu sættes i gang.

Flere politikere i Odense har for nylig – på opfordring fra naboer til letbanen – overnattet i boliger tæt på letbanens rute.

De var overraskede over larmen.

»Beslutningen blev jo taget på den præmis, at den stort set ikke larmer for naboerne, og det må vi jo konstatere, at det ikke gør sig gældende. Det er jo ret alvorligt,« lød det fra Christoffer Lilleholt (V).

Også den Konservative politiker, Søren Windell, var forbløffet over lyden fra letbanen.

»Jeg kan bedst beskrive det som en dyb torden, der kommer tættere og tættere på. Jeg ville ikke have lyst til at bo her,« sagde Windell efter overnatningen.

Den samlede rejsetid for hele strækningen mellem Tarup og Hjallelse bliver forlænget med op til to minutter, skriver Odense Letbane i nyhedsbrevet.