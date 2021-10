Letbanen har nu armeret sig med flere våben mod den kommende tids kulde, løvfald, sne og is.

Vinterberedskabet bliver fra 1. oktober sat i gang, og det er med nye værktøjer i blandt andet Kontrolcenteret.

I år er beredskabet styrket, så operatøren Keolis' medarbejdere i Kontrolcenteret følger med i vejrvarslingenre hele døgnet. Derved kan de selv igangsætte indsatser mod is på køreledningerne.

Derudover er der på den indre strækning etableret et beredskab, så der kan køres togkørsel i løbet af natten, hvis vejret påkræver det.

Ved Grenaa- og Odderbanen er det planen at sprøjte et nyt produkt kaldet Interflon på køreledningen mod regn, rimtåge og is.

Hvis den dog er helt gal, så er der aftalt erstatningsbusser med Midttrafik.

Administrerende direktør i Aarhus Letbane, Michael Borre, mener at det er en klar oprustning af beredskabet.

»Vi har gjort en stor indsats for at sikre en bedre drift i den kommende vinterperiode. Et stærkt samarbejde med vores leverandører er essentielt for at opnå det.«

»Til den kommende vinter har vi styrket samarbejdet yderligere, og derfor har vi stor tiltro til, at vi kan holde fast i den generelle stabile drift, vi har haft i år,« siger han i en pressemeddelelse.