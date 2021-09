Sidste vinter holdt Aarhus Letbane stille otte gange om morgenen på grund af problemer med rimfrost.

Men det må ikke ske i år, siger direktøren for letbanen, der nu fortæller, at man er klar med en ny smørelse til køreledningerne.

Det skriver TV2 Østjylland.

Letbanen er ofte til debat, fordi den sommetider har været forsinket eller simpelthen slet ikke har kunnet køre – særligt i vintermånederne, når temperaturen rammer minusgrader.

Det er altid til stor frustration for passagererne. Men måske er der nye boller på suppen i år.

Michael Borre, administrerende direktør for Aarhus Letbane, fortæller nemlig, at man er ved at opgradere maskinpakken forud for den kommende vinter, så trafikken kan flyde planmæssigt.

Alligevel tør han ikke love alt for meget.

»Vi kan ikke med den nye løsning garantere, at der ikke bliver problemer denne vinter, men kan vi sætte tallet væsentligt ned eller måske fjerne det helt, kan det være, vi har fundet løsningen,« siger Michael Borre til TV2 Østjylland.

For at få bugt med rimfrosten vil de nu bruge et nyt produkt, der skal smøres på køreledningerne. Det har de gjort tidligere, men i modsætning til andre produkter skal den nye smørelse kun påføres én gang om måneden.

Det bliver første gang rullet ud i november, og derefter er det planen, at køreledningerne skal smøres yderligere fem gange henover vinteren.