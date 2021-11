»Det vigtigste er, at der ikke er sket personskade.«

Det er Odense Letbanes skriftlige reaktion tirsdag umiddelbart efter letbanens første ulykke, hvor toget stødte sammen med en bil ved IKEA i den sydlige del af Odense.

Odense Letbane vil ikke stille op til interview om hændelsen, men har udsendt en pressemeddelelse.

»Nu er det op til politiet at undersøge hændelsesforløbet, og her er vi naturligvis til rådighed med relevante oplysninger, som kan bidrage til at klarlægge, hvad der præcist er sket,« udtaler Dan Ravn, chef for Drift og Vedligehold ved Odense Letbane, i pressemeddelelsen.

Ifølge Odense Letbane har toget selv kunnet køre fra ulykkesstedet.

Uheldet er dog ikke det første problem, som letbanen støder på inden åbningen.

Odense Letbane har de sidste mange måneder været omgærdet af konflikthistorier og forsinkelsesrygter. I begyndelsen af oktober kom det frem, at letbanen er endt i et opgør med sin egen hovedentreprenør spanske COMSA, samtidig med, at Banedanmark har ligget i en langtrukken strid med letbaneselskabet om at give godkendelse til testkørsler.

B.T. har blandt andet afsløret, hvordan direktør for Odense Letbane, Mogens Hagelskær, har ligget i intens brevudveksling med Banedanmarks ledelse om styrelsens godkendelser til testkørsler.

Letbanen i Odense er tirsdag efter middag kørt sammen med en bil. Foto: Liv Østerstrand. Vis mere Letbanen i Odense er tirsdag efter middag kørt sammen med en bil. Foto: Liv Østerstrand.

I et brev til Banedanmark skriver letbane-direktøren, at han oplever drøftelsen med styrelsen som »endeløs, uproportionel og ubalanceret«.

Og selvom Banedanmark for lidt over en uge siden gav en betinget godkendelse til, at Odense Letbane kunne testkøre på den fulde strækning, så forlyder det, at Odense Letbane stadig mangler en endelig godkendelse fra Banedanmark til at sætte strøm til togene i midtbyen.

Det betyder, at letbanen en måned før årsskiftet nu stadig ikke har kørt ordinær test på den fulde letbanestrækning. Én tur er det blevet til i slutningen af august måned.

I et tidligere svar til B.T. har Mogens Hagelskær dog selv forklaret at, »det er klart, at når der undervejs opstår forhold, som påvirker tidsplanen, så bliver der for hver gang mindre elastik at give af i sidste ende.«

Om der er mere elastik at give af, og om tirsdagens uheld påvirker tidsplanen, kan B.T. ikke få et tydeligt svar på.

Odense Letbane oplyser dog, at den planlagte test- og træningskørsel på strækningen vil blive genoptaget snarest.