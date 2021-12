Politiet har stadig ikke fastlagt årsagen til, at et letbanetog tirsdag hamrede ind i en personbil ved IKEA i Odense.

»Vi har afhørt vidner og kan konstatere, at der er uenighed om, hvem der havde forkørselsretten« siger vicepolitiinspektør ved Fyens Politi, Søren Frederiksen, til B.T. om ulykken.

Hvem der egentlig er kørt over for grønt lys, og hvem der ikke er, er altså stadig uvist. Om det er en teknisk fejl, der kan være årsagen, tyder det ikke på, ifølge Søren Frederiksen.

»Vi har kigget på lyssignalanlægget og ikke fundet anledning til bekymring.«

»Umiddelbart er der ingen tekniske udfordringer,« understreger vicepolitiinspektøren.

Desuden oplyser politiinspektøreren, at politiet har indhentet video fra førerhuset, som stadig mangler at blive gennemset.

Uheldet var det første for Odense Letbane, der for tiden kæmper med at få de sidste godkendelser på plads fra Banedanmark til at teste på den fulde letbanestrækning.

I Aarhus havde letbanen i 2019 været involveret i mindst 22 ulykker, ifølge Ritzau. En norsk mand og hans søn mistede i 2019 livet, da de i en personbil kolliderede med et af Aarhus Letbanes tog.