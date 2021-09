Det er nok ikke gået mange odenseaneres næse forbi, at Letbanen blev testkørt i centrum lørdag aften. Ny information tyder dog på, at Letbanen ikke er så let endda.

Naboer til Letbanen melder nemlig om rystende oplevelser i mere end en forstand.

Flere beboer fortæller om hele ejendomme, der rystede, når togene kørte forbi deres bygninger i lørdags. Det skriver fyens.dk.

»Jeg oplevede, at hele min lejlighed rungede i gulvet, og at mine glas, som normalt ikke klirrer, stod og klirrede i min vinreol,« fortæller Mathilde Majlund Jensen til avisen. Hun bor på Vestre Stationsvej.

Hun og andre, som avisen har talt med, fortæller, at de risikerer at skulle flytte, hvis larmen bliver permanent.

Ifølge Odense Letbane er det primært beboere på Østre- og Vestre Stationsvej, der har klaget over rystelser i deres huse og lejligheder.

Oplevelsen fra i lørdags skulle dog ikke være det retvisende billede for de gener, der kommer efter testkørslen.

B.T. Odense har forsøgt at komme i kontakt med beboer fra området, der har oplevet rystelserne, men uden held.

Har du oplevet rystelserne? Så kontakt os på odense@bt.dk.