Lenette fik sig en rædselsfuld overraskelse, da hun begyndte at skære stykker ud af sin nyindkøbte torskefilet.

Frem fra fileten dukkede en stor parasit op, der ved første øjekast så død ud. Men det var den ikke.

»Den har ligget i dvale i køleskabet, og pludselig begynder denne klamme og virkelig store parasit at bevæge sig rundt i fileten,« siger Lenette Andersen og understreger, at det er hendes værste frygt, hvad angår rå fisk.

»Det er en episode, mine mareridt er gjort af. Jeg kan ikke beskrive, hvor klamt det er,« siger hun.

Parasitten i Lenettes torskefilet. Privatfoto Vis mere Parasitten i Lenettes torskefilet. Privatfoto

Fileten var købt i Netto af mærket Havfrisk, og Lenette kontaktede straks parterne angående den rædselsfulde oplevelse.

Tilbage kom en kompensation fra Netto i form af et gavekort på 75 kroner. Det skulle dække den 60 kroner dyre torskefilet, men det var deres svar angående parasitten, der fik Lenette til at spærre øjnene op.

'Det er, hvad man kan risikere som forbruger,' lød svaret fra supermarkedskæden til Lenette.

»Som forbruger skal man da vide, at det åbenbart er helt normalt, at store parasitter dukker op i danske fisk,« siger Lenette Andersen.

Parasitten er i sælens afføring og bliver på den måde sprædt ud i havet, og ender i torsken. Foto: Henning Bagger Vis mere Parasitten er i sælens afføring og bliver på den måde sprædt ud i havet, og ender i torsken. Foto: Henning Bagger

Forklaringen fra producenten går på, at parasitten, der også har navnet torskeorm, er en naturlig del af havets livscyklus. Det bekræfter marketing- og sortimentsdirektør i Netto Martin Hasgard Olesen til B.T.

»Fiskeorme er et naturligt forekommende, og selv om det sker meget sjældent, kan hverken producenter eller butikker undgå enkelttilfælde 100 procent. Når det sker, sender vi naturligvis altid sådan en type reklamation videre til producenten, så de har mulighed for at registrere og forebygge lignende tilfælde,« fortæller han.

Den naturlige forekomst bekræfter professor i parasitologi Kurt Buchmann. Han forklarer, at sælen er skyld i problematikken.

»Sælen har de voksne orm i maven efter at have spist fisk. Ormene lægger så æg i maven, og de passerer ud i havet gennem sælernes afføring,« forklarer professoren.

At der er kommet flere sæler til Danmark har medført, at flere tilfælde af parasitten torskeorm dukker op i vildtfangede danske fisk. Foto: JOHN MACDOUGALL Vis mere At der er kommet flere sæler til Danmark har medført, at flere tilfælde af parasitten torskeorm dukker op i vildtfangede danske fisk. Foto: JOHN MACDOUGALL

Herefter spiser krebsdyr de nyudklækkede æg, og krebsdyr bliver efterfølgende spist af blandt andet torsk. På den måde ender parasitten i fileten i supermarkedet.

»Parasitten er blevet meget almindelig i vilde fisk som rødspætter, sild og torsk, efter flere sæler er kommet til Danmark,« siger Kurt Buchmann.

Fiskeproducenten forklarer over for Lenette, at de gennemlyser torskene for at fjerne parasitten, men at torskeormen kan gemme sig i kødet og kravle ud senere.

Det gjorde den i Lenettes tilfælde, og hun spiser ikke torskefilet lige foreløbig.

»Jeg er i tvivl om, hvornår og hvordan jeg overhovedet kan indtage fisk igen,« konstaterer hun.

Man skal da også være forsigtig med at indtage torskeormen i levende tilstand.

Den kan leve videre i maven og bevæge sig op og ned ad tarmsystemet, og det kan i værste tilfælde gøre dig syg.

For at undgå det scenarie, skal fisken varmes op til over 60 grader, eller opbevare den nedfrosset ved minus 20 grader i 24 timer. Så dør ormen med sikkerhed, og i den tilstand er den ikke farlig.