Lene Santora fik for tre uger siden en glædelig overraskelse ind ad brevsprækken. En check på 8.000 danske kroner fra den amerikanske stat – endda underskrevet af selveste præsident Donald Trump.

»Jeg troede først, at det var et fupnummer, men så søgte jeg på internettet, og den var god nok. Jeg havde fået den berømte Trump-check,« siger hun.

Den 76-årige Frederiksberg-beboer har arbejdet som tøjdesigner i USA i 10 år og får derfor dele af sin pension fra landet. Det betyder også, at hun er en af dem, der får del i den amerikanske corona-hjælpepakke.

Men så stopper glæden også her.

Lene Santora arbejdede fra 1978 til 1989 i USA som tøjdesigner. I dag er hun 76 år og tilbringer sin pensionisttilværesle på Frederiksberg. Foto: Privatfoto Vis mere Lene Santora arbejdede fra 1978 til 1989 i USA som tøjdesigner. I dag er hun 76 år og tilbringer sin pensionisttilværesle på Frederiksberg. Foto: Privatfoto

For efter utallige opkald til både danske og udenlandske banker, samtaler med den amerikanske ambassade, forsøg på at oprette en konto i en amerikansk bank, et opkald til Nationalbanken i Danmark og samtaler med bekendte, der også har arbejdet i USA, så er hun stadig på bar bund.

»Jeg har talt med flere, der sagtens kan få den udbetalt, fordi de er amerikanske statsborgere og har en konto i Amerika. Jeg er dansk statsborger og har kun mine konti i Danmark,« forklarer hun.

Ingen kunne svare hende på, hvordan hun kan få pengene udbetalt.

»Det eneste, jeg kan, er at sætte den i glas og ramme. Det er en check udsendt af finansministeriet i USA. Det er da underligt.«

Sådan ser den check ud, som Lene har modtaget. Vis mere Sådan ser den check ud, som Lene har modtaget.

Faktisk er Lene Santora nået dertil, hvor hun har valgt at give op. Hun tror ikke på, at hun vil se skyggen af de penge, selv om hun da sagtens kunne bruge lidt økonomisk støtte.

»Det er meget irriterende. Det er jo mine penge, som jeg ikke kan bruge,« siger hun og tilføjer, at det også er lidt skørt, at den amerikanske stat sender beløb ud, som ender med aldrig at blive brugt.

Hvad er Trump-checken? Den 27. marts underskrev den amerikanske præsident Donald Trump en corona-hjælpepakke til 2.200 milliarder dollar - cirka 15.000 milliarder danske kroner - som skal hjælp de borgere og virksomheder, der er ramt af de økonomiske konsekvenser af udbruddet af coronavirus. Afhængig af hver enkelts indkomst kan en amerikaner modtage op til 1.200 dollar - 8.000 danske kroner - mens der gives yderligere 500 dollar - 3.000 kroner - per barn, der er over 17 år. Da Lene Santora får pension fra USA, så er hun også anset som en af dem, der får del i hjælpepakken.

B.T. har været i kontakt med en række danske banker, der har afvist at kunne svare på, hvorfor Lene Santora ikke kan få sine penge udbetalt. Danske Bank er ved udgivelse ikke vendt tilbage med et svar.

Dog mener bankekspert Lars Kull, at det burde være muligt at få pengene udbetalt mod betaling hos egen bank. Han mener, at det er mangel på erfaring hos de danske banker, der skyldes afvisningen af Lene Santora.