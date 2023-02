Lyt til artiklen

Hun så den allerede på afstand og tænkte:

Hvad i alverden er det for en skabning?

Selvom Lene Clausen kom tættere på, fik hun ikke svar på sit spørgsmål.

Hun kunne nemlig ikke identificere det enorme, lange dyr, der lå i sandet på Tisvilde Strand og skræmte hende en smule.

Lene Clausen fik sig et chok, da hun på sin sædvanlige gåtur på Tisvilde Strand stødte på dette dyr. Det viste sig at være en såkaldt havål.

»Jeg gik oppe på høfden og kunne på lang afstand se det, at der var noget stort nede i sandet. Da jeg kom tættere på, kunne jeg se, at den ikke var levende, men derfor var jeg stadig lidt nervøs. Den så meget uhyggelig ud og mindede om en kæmpe slange,« fortæller Lene Clausen.

Hun går ofte lange ture på stranden i nordsjællandske Tisvilde, og det er ikke første gang, at hun har set et dødt dyr i sandet.

Men det her var alligevel en anderledes oplevelse, så derfor greb hun også telefonen og knipsede et par billeder af de store dyr.

Og da hun igen kom hjem, kunne hun via Google og sine billeder konstatere, at der var tale om en såkaldt havål.

Et dyr, der normalt lever på flere hundrede meters dybde, og som ekstremt sjældent ender på en strand.

Derfor var beskeden også klar fra en af Lenes bekendte, da hun fik tilsendt billedet af den store havål.

»Jeg blev anbefalet at tage kontakt til Øresundsakvariet, så det gjorde jeg. Senere fandt jeg så ud af, at der var en anden kvinde, som havde set havålen tidligere og rapporteret det,« siger Lene.

Det viste sig, at havålen på Tisvilde Strand var lige omkring to meter lang.

Hun holder også af at tage en svømmetur i havet engang imellem. Og hun er bare glad for, at hun ikke mødte den store ål dér.

Lene Clausen fortalte først TV 2 Kosmopol om den store havål, og det regionale medie har i den forbindelse talt med Jens Peder Jeppesen, der er akvariechef i Øresundsakvariet.

Han understreger over for mediet, at det er et meget sjældent fund.

»Lad mig sige det sådan her: Jeg har aldrig oplevet det før, og jeg har godt nok oplevet meget som akvariechef,« siger han til TV 2 Kosmopol.