Beskeden fra bedemanden kom som 'et slag i ansigtet' på Lene Arentklev, der lige havde mistet sin søn.

To år senere har hun svært ved at se, hvordan hun nogensinde skal kunne tilgive ham for at frarøve hende muligheden for et sidste farvel til sin søn.

Da hun mistede sin 51-årige søn, Kenneth, til nyresvigt i marts 2022, var hun ikke i tvivl om, at hun skulle ringe til Frederikssund Begravelsesforretning.

»Jeg brugte dem, da min mand døde, og det har altid været i orden,« siger Lene Arentklev.

Lene Arentklev. Foto: Privatfoto: Lene Arentklev Vis mere Lene Arentklev. Foto: Privatfoto: Lene Arentklev

Midt i sorgen havde hun et brændende ønske om, hvordan hun ville tage afsked med sin søn.

»Jeg aftalte med bedemanden, at jeg ville have lov til at hente ham fra krematoriet og selv køre ham op på kirkekontoret. Det ville være mit farvel til min søn.«

Efter bisættelsen i kirken ventede Lene Arentklev på opkaldet fra bedemanden, som skulle fortælle, at hun kunne hente Kenneths aske på Hillerød Krematorium.

Men hun ventede længe.

»Tiden går og jeg tænker, det tager lang tid,« siger Lene Arentklev.

Så hun ringede til bedemanden, som havde nedslående nyt.

»Bedemanden fortalte mig, at urnen allerede var afleveret på kirkegården og formentlig også sat i jorden. Jeg blev helt chokeret, for vi havde jo en aftale.«

Hun ringede til kirkekontoret, der bekræftede, at Kenneths aske var begravet.

»Der begyndte jeg bare at græde. Den var hård, og den sidder der endnu,« siger hun.

Efter et par uger var Lene Arentklev fattet nok til at tage til kirkegården, hvor hun blev vist hen til den samme fællesgrav, som hendes afdøde mand er begravet i.

Medarbejderen på kirkegården kunne ikke fortælle præcist, hvor Kenneths aske lå begravet i den store grav.

»Jeg ved bare, at han ligger derinde et sted. Det er sådan en stor rund grav, men der ligger jo mange mennesker derinde.«

Når man vælger at begrave sine afdøde i en stor fællesgrav, indvilliger man selv til ikke at vide, hvor den afdødes aske bliver begravet.

Under Kenneths sygdomsforløb havde Lene Arentklev passet på sin søn, og hun håbede at skabe et sidste minde med ham.

»Køreturen med min søn fra krematoriet til kirkegården havde betydet alverden for mig, fordi jeg passede så meget på ham den sidste tid. Det ville være lige i hans ånd.«

Hun er mest af alt forundret over, hvordan det kunne ske, og hun ved ikke, om hun nogensinde kan tilgive bedemanden.

»Jeg er blevet frarøvet et farvel med min søn. Jeg forstår ikke, at de bare kan gøre sådan noget, uden jeg aner det.«

»Det er ligesom at få et slag i ansigtet, når jeg lige har mistet min søn,« siger Lene Arentklev.

Hos Frederikssund Begravelsesforretning kan de godt huske forløbet med Lene Arentklev. Bedemand Gitte Cohen håndterede sagen, og hun lægger sig fladt ned i skyldsspørgsmålet.

»Det er i sidste ende vores ansvar,« siger hun.

Lene Arentklevs søn skulle i første omgang kremeres på Hillerød Krematorium, men de kunne ikke håndtere opgaven.

»Krematoriet ringede og sagde, at kisten vejede for meget, så vi måtte køre den til Aabenraa Krematorium. I den forbindelse tænkte vi ikke på Lenes ønske. Vi burde have fået krematoriet til sende urnen til os, så hun kunne hente den hos os, men det gjorde vi ikke, og det er jeg ked af.«

Der er simpelthen tale om en menneskelig fejl.

Turen til Aabenraa kom med en regning på cirka 6.000 kroner, som bedemandsforretning valgte at skåne Lene Arentklev for.

»Vi gjorde det så godt, vi kunne, men det er en smutter,« siger Gitte Cohen.