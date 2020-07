Danske Lena Lionett holder med sin mand hvert år fitness camps på ferieresortet Finca Naundrup i Spanien, og de frygter den kommende torsdag, hvor Udenrigsministeriet igen vil opdatere rejsevejledningen for Spanien.

»Det vil have ret voldsomme konsekvenser for os, hvis det sker,« siger hun om risikoen for, at man vil fraråde danskerne at rejse til landet.

Den seneste uge er antallet af smittede dagligt i Spanien steget markant, og derfor er parret bange for, at det vil betyde, at danskerne frarådes at besøge landet. Danskere udgør nemlig 70-80 procent af deres gæster.

Hvis der ikke kommer danske gæster, vil de være nødt til at lukke resortet ned igen, og så kan parret ikke afholde deres sports camp.

De plejer at have helt fyldt på resortet i sommersæsonen, når der afholdes fitness camp - nu har de cirka 80 af stedet fyldt op. Foto: Marbella Fitness Camp Vis mere De plejer at have helt fyldt på resortet i sommersæsonen, når der afholdes fitness camp - nu har de cirka 80 af stedet fyldt op. Foto: Marbella Fitness Camp

Hun forklarer, at de heldigvis har haft en opsparing, de kunne tage af, da Spanien lukkede ned. Den skulle egentlig være brugt på et hus, men den drøm er nu udsat.

»Vi er heldige, at vi har en opsparing, men endnu en nedlukning vil tage hårdt på os økonomisk,« siger hun og fortsætter:

»Hernede har vi kun fået dækket 30 procent af vores løn. Vi har ikke fået anden støtte.«

Flere familier i deres nærområde har haft problemer med at få mad på bordet og kæmper stadig økonomisk, fortæller hun.

Lena og hendes mand har 78 sengepladser på deres resort i Spanien. Foto: Marbella Fitness Camp Vis mere Lena og hendes mand har 78 sengepladser på deres resort i Spanien. Foto: Marbella Fitness Camp

Hun kan godt forstå, at det stigende smittetal kan se skræmmende ud, men det er vigtigt at se på de enkelte regioner i landet, som man for eksempel har gjort i Sverige, hvor 12 af landets regioner er 'gule', og resten er 'orange'.

Den gule farve betyder, at det er et område, hvor man blot skal være forsigtig, når man rejser dertil. I de orange områder frarådes alle ikke-nødvendige rejser.

»Smittetrykket er ikke særlig højt her, hvor vi bor. Det ville være ærgerligt, hvis andre regioners smittetryk skulle have den slags konsekvenser for os,« siger Lena Lionett.

Et af de steder, der er hårdest ramt i Spanien lige nu, er Madrid, hvor der er registeret 73.944 smittetilfælde. Det er en ud af 90. Desuden er der 72.919 smittetilfælde i Catalonien, hvilket udgør en ud af hver 104 indbyggere.

Resortet strækker sig over mange kvadratmeter, så der er god plads til at holde afstand, fortæller Lena Lionett. Foto: Marbella Fitness Camp Vis mere Resortet strækker sig over mange kvadratmeter, så der er god plads til at holde afstand, fortæller Lena Lionett. Foto: Marbella Fitness Camp

I Andalusien, hvor ferie-resortet ligger, udgør antallet af smittede en ud af 590 personer.

»Lige nu ser vi ikke en mening med at lukke for rejser her hos os. Det er forsvarligt, at folk kommer herned,« siger Lena Lionett.

I det område, hvor hun bor, tager man coronavirus meget seriøst og overholder alle retningslinjer.

Det samme gør de på resortet, hvor de blandt andet har betalt rengøringspersonale for at bruge mere tid på deres arealer, så de er sikre på, at alt er så rent, som det kan være.

I blandt andet Norge og Storbritannien har man allerede frarådet ikke-nødvendige rejser til Spanien.