En direkte overførsel på 1.000 kroner lander inden for en god uge hos 2,2 millioner danskeres nem-konto. Skattefrit og uden modregning.

Lena Dahl Møller er blandt modtagerne. Men i hjemmet i Brovst i Nordjylland er der ingen klapsalver over engangstilskuddet fra staten. Beløbet burde snarere være 10 gange større, argumenterer hun for i denne artikel.

»Der er en vrede i bunden af samfundet, der ulmer og har gjort det i mange år,« siger hun indledningsvist.

»1.000 kroner kan man altid bruge. Det er forkert at sige, at jeg ikke vil have dem. Men jeg er utilfreds med det symbol, pengene sender. Det er et hold kæft-bolsje, fordi retten til at brokke sig forsvinder, når man giver 1.000 kroner,« fortsætter hun.

Den 53-årige kvinde har siden 2006 været tilkendt førtidspension grundet en kronisk sygdom.

Hun har set, hvordan mange har reageret negativt på nyheden om, at pensionister, efterlønnere, dagpengemodtagere og studerende på SU får en foræring fra staten.

Partileder for Liberal Alliance Alex Vanopslagh kalder eksempelvis overførslen for 'ekstra lommepenge'.

Det stiller førtidspensionisten sig helt uforstående over for.

Er det en god ide at give 1.000 kroner til alle på forsørgelsesydelse?

»Jeg synes ikke, man kan se det som en gave. Mange af de her mennesker har haft nogle udgifter under nedlukningen, som de ikke plejer at have.«

»Når man ser på, at der bliver udbetalt hjælpepakker til erhvervslivet – det er jeg enig i er nødvendigt – så overser man samtidig mennesker på bunden af samfundet, som også har lidt økonomisk af nedlukningen. De mennesker får ikke hjælp på samme måde.«

Hvordan har de lidt?

»Mange har måttet isolere sig og har været nødt til at handle over nettet. Derfor har de ikke haft adgang til datovarer med nedsat pris i supermarkederne,« siger Lena Dahl Møller og fortsætter:

»Mange har også haft øgede udgifter til transport. Kronikere er særligt udsatte for coronavirus og tager derfor ikke offentlig transport, som de plejer.«

Lena Dahl Møller fremhæver desuden stigende medicinpriser (ifølge Apotekerforeningen var priserne de første 11 måneder i 2019 i gennemsnit 1,2 procent højere end året før, red.), foruden udgifter til masker, handsker og håndsprit.

Det er også magtpåliggende for Lena Dahl Møller at nævne, at overførselsindkomsterne i Danmark fra 1990 til 2020 er steget en smule mindre end lønudviklingen som følge af satspuljen (der blev besluttet afskaffet i 2018, red.)

Derfor har hun og andre på offentlige ydelser haft mindre at leve for, end hun ville have haft, hvis overførslerne var steget i samme takt som lønningerne.

Lena Dahl Møller har ikke selv haft ekstra udgifter under coronakrisen.

»Med min sygdom og mit helbred har jeg ikke haft behov for at beskytte mig ligesom dem, der eksempelvis har lungesygdom,« siger hun.

10.000 kroner er måske nok

Det er jo en milliardudgift for staten og en foræring til to millioner borgere. Hvad er der at være utilfreds over?

»Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor det vækker så stor forargelse, at man ikke er tilfreds med at få 1.000 kroner.«

»Man glemmer at se det i sammenhæng med, at der er givet milliarder ud til hjælpepakker. Der mangler perspektiv.«

»Jeg er bange for at holdningen er kommet, fordi der er højrefløjspartier, der er modstandere af, at mennesker på bunden af samfundet skal have noget som helst.«

Overførslen kommer samtidig med, at mange får deres indefrosne feriepenge. Men det er jo penge, arbejdstagere selv har sparet op. De 1.000 kroner er jo en foræring. Kan du ikke forstå, at folk er kritiske over for det?

»Jeg godtager ikke præmissen om, at de 1.000 kroner skal sammenlignes med feriepengene. Jeg sammenligner selv med hjælpepakkerne.«

Men beslutningen om at give 1.000 kroner blev taget samtidig med beslutningen om at frigive de indefrosne feriepenge?

»Der blev også besluttet andre ting i forbindelse med genopretningspakken (eksempelvis udvidede SU-lånemuligheder, red.). Det var ikke kun udbetaling af feriepenge.«

»De økonomiske vismænd har anbefalet at give penge til dem, der ikke har, fordi man ved, at de vil blive brugt. Det vil give økonomien et boost og hjælpe virksomhederne med at blive holdt oppe. Havde man givet flere penge til dem, der har, ender pengene i opsparing.«

Har Lena Dahl Møller fået dig til at ændre mening, så du nu synes, at det er en god ide at give alle på forsørgelsesydelse 1.000 kroner?

Hvor meget burde du og alle andre på forsørgelsesydelse have fået?

»Det er svært at sætte et nøjagtigt tal på. Men havde man givet 10.000 kroner, som Enhedslisten foreslog, så ville det nok ikke være oplevet som et hold kæft-bolsje i samme omfang.«