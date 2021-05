Portugal åbner for turister på fastlandet, og derfor fraråder Udenrigsministeriet ikke længere rejser dertil.

Danske turister kan nu rejse til hele Portugal uden at skulle i karantæne, når man rejser derned og kommer hjem igen.

Udenrigsministeriet har således lempet sin rejsevejledning for Portugal, så danske turister nu kan rejse til hele landet. Det oplyser ministeriet på Twitter.

I sidste uge lempede Udenrigsministeriet sin rejsevejledning for de portugisiske øgrupper Azorerne og Madeira grundet lav smitte, men holdt ved sin anbefaling om at fraråde rejser til resten af landet, da Portugal ikke tillod turister at komme ind.

Mandag har Portugal åbnet for rejser for turister. Det er baggrunden for, at Udenrigsministeriet nu har ændret sin vejledning.

For at komme ind i Portugal skal man have en negativ PCR-test, som bliver taget i svælget, og som er maksimalt 72 timer gammel.

De seneste måneder har ferierejser til udlandet været besværliggjort af, at man ifølge loven skal gå isolation i mindst fem dage, når man kommer hjem fra udlandet.

Samtidig har mange lande haft indrejserestriktioner - herunder krav om karantæne.

Men på det seneste er vejledningerne blevet lempet i både Danmark og på en række destinationer, som turister fra Danmark typisk rejser til.

Ændringen betyder, at de danske myndigheder ikke længere ser et problem i ferierejser, hvis smitten i en region i udlandet er på et lavt niveau.

I øjeblikket betyder det, at Udenrigsministeriet lemper sin rejsevejledning og åbner for ferierejser, hvis der i en region ugentligt er færre end 50 smittede per 100.000 indbyggere.

Samtidig bliver der kigget på niveauet af test og positivprocenten - andelen af smittede blandt testede.

For at et åbent område skal lukke igen, skal tallet over 60 smittede per 100.000 indbyggere.

På Portugals fastland er smittetallet i øjeblikket 23,9 per 100.000 indbyggere, mens det på Madeira er 38,9, og Azorerne er 45,1.

Det viser en opgørelse fra Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Sygdomskontrol (ECDC).

Ud over Portugal frarådes der fra danske side ikke længere rejser til dele af Spanien - herunder De Kanariske Øer og Mallorca - samt Malta.

/ritzau/