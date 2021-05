Anden genåbningsfase træder i kraft torsdag, hvor blandt andet fitnesscentre får lov til at åbne igen.

Det er endnu for tidligt at vurdere den fulde smitteeffekt fra den seneste genåbning.

Det vurderer Troels Petersen, der er lektor i eksperimentel partikelfysik på Niels Bohr Instituttet, og som er medlem af Statens Serum Instituts ekspertudvalg for modellering af covid-19.

Næste genåbningsfase træder i kraft torsdag 6. maj. Sidste store genåbning var 21. april.

- Der skal gå yderligere 1-2 uger, inden vi for alvor kan se den fulde effekt, mener Troels Petersen.

Han vurderer alligevel, at det er forsvarligt med den nye genåbningsfase blot 15 dage efter den seneste.

- Vi er ved at have vaccineret alle dem, der er i størst risiko. Det er jo noget, som indgår i regeringens overvejelser, når de udlægger de forskellige genåbningsfaser, siger han.

Han understreger desuden, at antallet af døde set i forhold til antallet af smittede er faldet markant over de seneste måneder, og det tillader altså at åbne for mere over en kortere tidsperiode, mener han.

I den kommende fase er det folkeskoleeleverne, fitnesscentrene og i det hele taget den indendørs idræt, der atter kan genoptage deres normale fysiske aktiviteter.

