De første lejere har fået deres opsigelse. De næste kan følge inden årets udgang eller i starten af næste.

DSB Ejendomme har nemlig ønske om at omdanne grunden, hvor den historiske Amagerbane har sine sidste skinner, og Olsen-banden har slået sine folder, til noget helt andet.

Det fortæller chef for ejendomsudvikling hos DSB Ejendomme, Søren Beck-Heede, til B.T.

Tidligere har B.T. beskrevet, hvordan koloni- og havelodslejere på grunden ved den gamle Amagerbane mellem Uplandsgade og den fredede Kløvermarken i slutningen af marts modtog opsigelse af deres lejemål.

Ove Sprogø og Morten Grunwald, også kendt som Egon og Benny, i 'Olsen-banden på sporet. Her ses de i det lokomotiv, som de kørte på Amagerbanen med. Vis mere Ove Sprogø og Morten Grunwald, også kendt som Egon og Benny, i 'Olsen-banden på sporet. Her ses de i det lokomotiv, som de kørte på Amagerbanen med.

Nogle af lejerne har haft små boliger på grunden i generationer. Det kunne Susan Palludan fortælle.

Men det ser ud til at være slut nu. Det samme kan komme til at gøre sig gældende for den biludlejning, som ligger på området.

Og husvildboliger, der også ligger på grunden, er allerede opsagt.

De hjemløse skal være ude fra årsskiftet - der er fundet et nyt sted til dem, lyder det.

En af havelodderne helt tæt opad skinnerne fra den gamle Amagerbane. Foto: Jeppe Elkjær Vis mere En af havelodderne helt tæt opad skinnerne fra den gamle Amagerbane. Foto: Jeppe Elkjær

Endnu står det dog ikke klart, hvad der skal ske med de historiske jernbaneskinner, hvor blandt andet dele af 'Olsen-banden på sporet' blev optaget.

Men resten af området skal der ske noget drastisk med.

»Vi har endnu ingen konkrete planer for området, hvor havelodderne og den gamle Amagerbane ligger. Men vi ser på at udvikle området. Og det er det, vi er ved at gøre klar til, at udvikle området,« siger Søren Beck-Heede.

»Skinnerne fra Amagerbanen ligger på området, så det kan godt være de skal fjernes. Alternativt skal man se, om man kan inkorporere dem i de fremtidige planer. Fremtiden for skinnerne er ikke afgjort endnu,« uddyber han.

Fremtiden for skinnerne på den gamle Amagerbane er uvis. Foto: Jeppe Elkjær Vis mere Fremtiden for skinnerne på den gamle Amagerbane er uvis. Foto: Jeppe Elkjær

Hvad er jeres ønsker for de fremtidige planer på området?

»Det er at bygge boliger og erhverv. En kombination af det.«

Hvad siger du til dem, som er kede af, at området skal blive noget andet, end det er i dag?

»Smag og behag er jo forskelligt, men grundlæggende er det jo nemt nok, for det er jo netop vores ønske, at det skal være noget andet end det er i dag,« siger Søren Beck-Heede.