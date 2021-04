»Der er hamret en ny skillelinje ned i middelklassen. Den går på, om du er på boligmarkedet, og hvornår du kom ind på det. På den anden side står lejerne.«

Sådan lyder det fra 46-årige Martin Monberg fra Vejle.

Han er ikke selv kommet ind på boligmarkedet. Han er lejer og ser med skepsis på, at boligejerne i København og Aarhus på få år er blevet boligmillionærer.

Ikke bare direktørerne i de store villaer på Frederiksberg, hvor den gennemsnitlige husejer i dag har en friværdi på 6,7 millioner kroner.

Martin Monberg. Foto: Privat foto Vis mere Martin Monberg. Foto: Privat foto

Men også helt almindelige middelklassedanskere som gymnasielærere eller tømrere, der købte en treværelses lejlighed på Vesterbro i København for få år siden og i dag har scoret en milliongevinst i friværdi.

Martin Monberg har den seneste tid dedikeret sin Twitter-profil til opslag og opråb om boligmarkedet.

'Jeg synes, at alle politikere burde interessere sig for den her opdeling af middelklassen mellem lejere og ejere. Hvad gør de her store og meget pludselige formueforskydninger ved samfundet?'

'Hvor skal mine børn bo henne, når de skal studere? Jeg har jo ikke en friværdi, jeg kan skyde ind i et forældrekøb. Hvis der skal være fri og lige adgang til uddannelse her i landet, skal der også være nogle boliger, som de studerende – uden formuende forældre – har råd til at bo i.'

Martin Monberg mener, at politikerne bør gribe ind med tiltag, der kan dæmpe prisstigninger på boligmarkedet.

'Der skal kigges i værktøjskassen, både hvad angår beskatning og boligfinansiering. Man bliver nødt til at kigge på beskatningen, selv om det er et tabu. De her store formuer, der genereres på boliger i disse år, kommer til at få stor betydning for vores forskellige muligheder, de kommende år. Det bliver vi simpelthen nødt til at tale om. Så ja, der er brug for indgreb.'

Og det synspunkt er han er langtfra alene om.

En klar overvægt på 44 procent af lejerne i Danmark efterlyser et politisk indgreb i år. Kun 11 procent af lejerne er imod et indgreb, viser en undersøgelse, som YouGov har foretaget for B.T.

Blandt boligejerne ønsker 32 procent et indgreb, mens 24 procent er imod.

Se undersøgelsen her 32 procent af boligejerne i Danmark er helt eller delvist enige, at et politisk flertal på Christiansborg i år skal vedtage regler, der dæmper prisstigningerne på boligmarkedet. (24 procent er helt eller delvist uenige. Resten svarer hverken enig eller uenig eller 'ved ikke').

44 procent af lejerne i Danmark er helt eller delvist enige, at et politisk flertal på Christiansborg i år skal vedtage regler, der dæmper prisstigningerne på boligmarkedet. (11 procent er helt eller delvist uenige. Resten svarer hverken enig eller uenig eller 'ved ikke').

63 procent af storkøbenhavnerne forventer, at boligpriserne vil stige i deres eget lokalområde (radius på op til fem kilometer fra deres bopæl) i år.

58 procent af 'øvrige Sjælland og øerne' forventer, at boligpriserne vil stige i deres eget lokalområde i år.

45 procent af jyderne forventer, at boligpriserne vil stige i deres eget lokalområde i år.

30 procent af danskerne mener, at boligskatterne i Danmark bør omlægges efter svensk forbillede, så boligejerne fremover skal beskattes af gevinsten ved et boligsalg, mod at den løbende boligbeskatning sættes ned. (28 procent siger nej, mens 41 procent svarer 'ved ikke'). Kilde: YouGov for B.T. 1.258 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov Panelet har svaret i perioden 9.-11. april. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er plus/minus 2,8 procentpoint. Usikkerheden afviger fra dette på delgruppe i undersøgelsen.

Det såkaldte Systemiske Risikoråd, som rådgiver regeringen om finansielle risici, har varslet, at rådet i juli vil komme med anbefalinger til konkrete indgreb.

Men såvel regeringen som et politisk flertal på Christiansborg har på forhånd afvist at gribe ind på boligmarkedet.

Martin Monberg efterlyser mod til at tage en åben og fordomsfridebat om de store formueforskydninger, der i disse år sker mellem lejere og ejere.

»Jeg undrer mig over, at det er så svært at tage den her snak politisk. Boligen er blevet en klassemarkør i Danmark. Det bliver politikerne nødt til at forholde sig til. Er det den vej, vi vil som samfund? Hvor skal det her stoppe?« siger han og tilføjer:

»Det kan godt være, der er nogle, der er misundelige. Men der er også nogle, der er grådige. Og de to lejre bliver altså nødt til at begynde at tale sammen.«