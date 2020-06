Undtagelserne for forsamlingsforbuddet på 50 personer kommer ikke kun til at gælde private fester på restauranter og hoteller - dvs. kommercielle steder, der står for både lokaler og mad.

Fra 13. juni bliver det også muligt at samles flere end 50 personer i lejede festlokaler, eksempelvis et forsamlingshus.

Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse:

'Det bliver også muligt at holde private fester som f.eks. bryllupper, sølvbryllupper, konfirmationsfester, studenterfester, fødselsdage og lignende arrangementer, hvor deltagerne kender hinanden i forvejen, i for eksempel lejede festlokaler, forsamlingshuse eller lignende, selv om der er flere end 50 personer til stede, forudsat at deltagerne i det væsentlige sidder ned.'

Derfor er jeg glad for, at vi er enige om en løsning, så fødselsdage og bryllupper kan fortsætte efter midnat Nick Hækkerup, justitsminister

Indtil torsdagens udmelding var det kun private fester på kommercielle steder, eksempelvis restauranter, der var undtaget for forbuddet.

Nyheden kommer i forbindelse en ny politisk aftale om at droppe tidsbegrænsning på private fester, eksempelvis bryllupsfester, hvis de afholdes på restauranter og hoteller.

Indtil torsdag eftermiddag var meldingen fra statsminister Mette Frederiksen, at de skulle slutte ved midnat.

Fra lørdag den 13. juni 2020 kan altså både restauranter, hoteller og lignende holde åbent efter kl. 24 for private fester som f.eks. bryllupper, sølvbryllupper, konfirmationsfester, studenterfester, fødselsdage.

Altså arrangementer, hvor deltagerne kender hinanden i forvejen. Kun personer, der deltager i arrangementet, må få adgang til serveringsstedet.

»Sommeren er for mange danskere en tid, hvor de store livsbegivenheder fejres. Derfor er jeg glad for, at vi er enige om en løsning, så fødselsdage og bryllupper kan fortsætte efter midnat også uden for private boliger,« udtaler justitsminister Nick Hækkerup i pressemeddelelsen og tilføjer:

»Det skal selvfølgelig foregå på forsvarlig vis, og derfor vil der være sundhedsmæssige anbefalinger, der bør følges.«

Derfor vil sundhedsmyndigheder i den nære fremtid udsende anbefalinger og gode råd til private arrangementer.

Diskoteker, spillesteder og natteliv skal stadig holde lukket.

Når der ikke er tale om en privat fest, skal restauranter og andre serveringssteder fortsat holde lukket mellem kl. 24.00 og 05.00 - dog med undtagelse af take-away salg.