Det er dét, vi allesammen har ventet på: vaccinen mod covid-19.

Og endelig er den her!

I alle landets fem regioner var en blottet overarm klar til at tage imod kanylen, der giver os allesammen håb og lys i mørket.

Og Leif Heiselberg, 79 år og fra Odense, tog det første stik af alle i Danmark.

»Det her er det enkeltstående største våben, vi har fået i kampen mod corona. Det er en 'månelanding' i den her kamp. Det er det simpelthen,« lød det fra en begejstret Mette Frederiksen, efter hun virtuelt via et videolink til statsministerboligen, Marienborg, havde fulgt med live i en af de første vaccinationer mod covid-19 i Danmark. Foto: Keld Navntoft Vis mere »Det her er det enkeltstående største våben, vi har fået i kampen mod corona. Det er en 'månelanding' i den her kamp. Det er det simpelthen,« lød det fra en begejstret Mette Frederiksen, efter hun virtuelt via et videolink til statsministerboligen, Marienborg, havde fulgt med live i en af de første vaccinationer mod covid-19 i Danmark. Foto: Keld Navntoft

Klokken 8.57 'tyvstartede' Leif Heiselberg med at lægge arm til som den første dansker at modtage vaccinen udviklet i et samarbejde mellem Pfizer og BioNTech.

Praktiserende læge Henrik Aastrup Jensen fra Odense sørgede for at føre kanylen. En opgave, han i øvrigt flere gange tidligere har haft for Leif Heiselberg, som er diabetespatient og en af de i alt 108 beboere på Ældrecenter Øst i Odense-bydelen Vollsmose.

Heraf havde 103 på forhånd sagt ja tak til at blive vaccineret.

»Jeg kunne faktisk godt mærke, at okay … Nu er det nu, det sker. Leif var simpelthen så glad. Så ja – det var en stor oplevelse,« lød det fra Henrik Aastrup Jensen, få minutter efter at han havde givet den første vaccine mod covid-19 i Danmark.

Janni Larsen (med flag) og hendes datter Anne-Sofie Larsen fejrede den historiske dag på Ældrecenter Øst i Odense for 90-årige Jytte Pedersen, henholdsvis mor og mormor, som var en blandt de 108 beboere, der modtog vaccinen mod covid-19. Foto: Tim K. Jensen Vis mere Janni Larsen (med flag) og hendes datter Anne-Sofie Larsen fejrede den historiske dag på Ældrecenter Øst i Odense for 90-årige Jytte Pedersen, henholdsvis mor og mormor, som var en blandt de 108 beboere, der modtog vaccinen mod covid-19. Foto: Tim K. Jensen

Kort efter kom Leif Heiselberg ud med støtte fra sin velsmurte rollator. Med velsmurte stemmebånd:

»Det er en stor oplevelse at være den første. Dét kan jeg godt love jer! Dét kan jeg godt love jer! Jeg har det sgu' glimrende. Fuldstændig glimrende. Ingen problemer,« sagde en storsmilende og glad Leif Heiselberg, da han stod i døråbningen til ældrecentret ved Vollsmose Torv.

»Jeg er faktisk stadig euforisk over, at man kan blive enig om, at hele Europa går i gang med det her på én gang. Det ville jo ikke være så sjovt at blive rask igen, og at de så samtidig lå og døde nede i Italien. Det, der glæder mig mest, er, at det her går i gang på én gang,« sagde Leif Heiselberg, som betroede den samlede danske verdenspresse, at han nu ville nyde den historiske dag og i øvrigt glædede sig til at sætte sig glad og tilfreds ind i sin lænestol og nærstudere en kunstbog, han har fået i julegave.

Også i de fire øvrige af landets regioner var der lutter smil og glæde blandt dem, der fik vaccinen.

Vaccinen bliver blandet umiddelbart inden brug af sundhedspersonale på stedet. Her er det vacciner sendt ud fra Sjællands Universitetshospital i Roskilde, der bliver gjort klar søndag morgen. Vaccinationer blev givet stort set samtidig i alle landets fem regioner. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Vaccinen bliver blandet umiddelbart inden brug af sundhedspersonale på stedet. Her er det vacciner sendt ud fra Sjællands Universitetshospital i Roskilde, der bliver gjort klar søndag morgen. Vaccinationer blev givet stort set samtidig i alle landets fem regioner. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det samme hos deres pårørende og personalet på de ældrecentre, der var udvalgt som de allerførste i kongeriget.

92-årige Carl-Einar Jørgensen, som er beboer på landets største plejehjem, Fælledgården på Østerbro i København, var den første til at få kanylen i armen i Region Hovedstaden.

»Jeg kunne slet ikke mærke noget. Og jeg vil anbefale alle at få den,« sagde den tidligere modstandsmand Carl-Einar Jørgensen, som mest af alt nu glæder sig til snart at kunne pleje omgang med andre mennesker, uden at han behøver at skulle bekymre sig om at blive smittet.

»Og så glæder jeg mig til at kunne være tæt på damerne igen,« tilføjede Carl-Einar Jørgensen med et gavtyvegrin.

På Omsorgscenter Kærbo i Ishøj blev Jytte Margrethe Frederiksen, 83 år, vaccineret af læge Tomas Henckel Johansen, mens en begejstret statsminister Mette Frederiksen fulgte med live via skærm fra Marienborg. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere På Omsorgscenter Kærbo i Ishøj blev Jytte Margrethe Frederiksen, 83 år, vaccineret af læge Tomas Henckel Johansen, mens en begejstret statsminister Mette Frederiksen fulgte med live via skærm fra Marienborg. Foto: Mads Claus Rasmussen

Også i den anden ende af landet var der lettelse, brede smil og glæde over, at der nu endelig brænder et lys i det mørke, Danmark og resten af verden har været i gennem snart et år.

På plejehjemmet Birkebo i Aalborg var 92-årige Christen Baisgaard den første nordjyde, som blev vaccineret mod covid-19.

Det skete præcis klokken 9.00.

»Der er ikke noget at være bange for. Vaccinationer har aldrig gjort mig noget, og den her er ikke værre,« sagde Christen Baisgaard, da han havde fået det historiske stik.

92-årige Christen Baisgaard er den første nordjyde, som nu er blevet vaccineret mod covid-19. Det skete på plejehjemmet Birkebo i Aalborg, hvor praktiserende læge Hans West førte kanylen. Foto: Lars Horn Vis mere 92-årige Christen Baisgaard er den første nordjyde, som nu er blevet vaccineret mod covid-19. Det skete på plejehjemmet Birkebo i Aalborg, hvor praktiserende læge Hans West førte kanylen. Foto: Lars Horn

På Omsorgscenter Kærbo i Ishøj var 83-årige Jytte Margrethe Frederiksen den første af 74 beboere, som fik den længe ventede vaccine. Det samme gjorde syv ansatte på centret.

Ud over at dele efternavn med Danmarks 40 år yngre statsminister, Mette Frederiksen, fik Jytte Margrethe ovenikøbet en snak med statsministeren, som via en virtuel forbindelse varmt lykønskede hende med at være blandt de første, der nu er blevet vaccineret.

Samtalen med en begejstret statsminister var dog ikke det, der gjorde det største indtryk på Jytte Margrethe Frederiksen.

Det var og er derimod, at hun om ganske kort tid igen kan se sin nærmeste familie på tæt hold.

Den 92-årige tidligere modstandsmand Carl-Einar Jørgensen var den første beboer på det københavnske plejehjem Fælledgården, som lagde arm til vaccinen mod covid-19. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Den 92-årige tidligere modstandsmand Carl-Einar Jørgensen var den første beboer på det københavnske plejehjem Fælledgården, som lagde arm til vaccinen mod covid-19. Foto: Niels Ahlmann Olesen

»Det var dejligt at få gjort. Nu må vi håbe, det (covid-19, red.) forsvinder, så jeg kan få min familie på besøg. Det vil være dejligt,« sagde hun.

Jytte Margrethe Frederiksen kunne også ganske kort efter at have fået vaccinen fortælle videre til alle andre danskere, at der ikke er den mindste grund til at være bange for kanylen og vaccinen.

»Jeg spurgte bare, om det gjorde ondt. Det gjorde det ikke. Det var ligesom at få den anden influenzavaccine,« sagde hun.

Det er på ingen måde tilfældigt, at de allerførste vaccinationer i hver af landets fem regioner søndag blev givet netop på de pågældende plejecentre. Sundhedsstyrelsen har udpeget dem, ud fra at de geografisk ligger i områder, hvor smittetrykket er mest kritisk.

Her ankommer vaccinen til plejehjemmet Ankersgade i Aarhus i søndagens gryende morgentimer. Beboerne på centret var de første til at blive vaccineret mod covid-19 i Region Midtjylland. Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Her ankommer vaccinen til plejehjemmet Ankersgade i Aarhus i søndagens gryende morgentimer. Beboerne på centret var de første til at blive vaccineret mod covid-19 i Region Midtjylland. Foto: Mikkel Berg Pedersen

De kommende dage, uger og måneder bliver vaccinerne – lyset i mørket mod covid-19 – udrullet og tilbudt til alle over 18 år i Danmark.

Statsminister Mette Frederiksen overværede 'Dag 1' – den dag, den helt store kanon i form af vaccinen nu for alvor tager kampen op mod covid-19 i Danmark – virtuelt fra statsministerboligen, Marienborg, nord for København.

»Det her er det enkeltstående største våben, vi har fået i kampen mod corona. Det er en 'månelanding' i den her kamp. Det er det simpelthen,« lød det fra Mette Frederiksen, som også skuede ud over landets grænser:

»Det er et kæmpe vendepunkt for os i Danmark, for Europa og for hele verden,« sagde statsministeren, med henvisning til at vaccinationerne nu er i gang i en lang række lande.