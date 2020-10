»Min far dør om 10 år.«

Seksårige Brians klasselærer måtte løfte øjenbrynene en ekstra gang, da den lille purk resolut og uden omsvøb fortalte om sin fars skæbne.

Forældre blev efterfølgende indkaldt til en samtale på skolen. Og rigtig nok kunne Leif og hans kone fortælle, at det var sådan, det forholdt sig.

»Jeg ved ikke, om mine drenge har været bange for at miste mig, men vi har altid været meget åbne om, at det var sådan, det var,« siger Leif Jønsson.

Leif sammen med sine to hunde, som holder ham i gang. Foto: Jens Nørgaard/Byrd. Vis mere Leif sammen med sine to hunde, som holder ham i gang. Foto: Jens Nørgaard/Byrd.

Lægerne på Rigshospitalet havde givet Leif 10 år ekstra at leve i, efter han som den anden person i Danmark 10. oktober 1990 havde fået transplanteret et hjerte.

I dag er han 63 år og er den person i Danmark, der har levet længst tid med et donorhjerte. 30 år for at være helt præcis.

I 1990 blev hjernedødskriteriet indført i Danmark, og det var det, der gjorde, at Leif som en af de første kunne komme på venteliste til transplantation.

Han har overrasket sig selv, sin familie og lægerne ved at være i live 30 år senere.

LeifJønsson ses her sammen med den svenske læge, Gösta Pettersson, der udførte transplantationen på Leif i Danmark tilbage i 1990. Foto: Privat. Vis mere LeifJønsson ses her sammen med den svenske læge, Gösta Pettersson, der udførte transplantationen på Leif i Danmark tilbage i 1990. Foto: Privat.

»Jeg sætter meget pris på livet. På mine kone og mine to drenge og mine børnebørn. Jeg havde ikke regnet med, at jeg ville leve så længe. Det havde jeg ikke,« siger Leif Jønsson, der bor med sin hustru gennem 45 år i Kundby på Vestsjælland.

At Leif overhovedet skulle transplanteres i en alder af bare 33 år skyldtes, at han havde en arvelig hjertesygdom, såkaldt kardiomyopati, som gjorde, at hans hjerte var for stort og i dårlig stand til at pumpe blodet rundt i kroppen.

Så længe overlever man normalt med et donorhjerte: Hjertetransplantationer foretages to steder i Danmark: På Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet. Hvert sted laves der cirka 15 hjertetransplantationer om året, altså 30 pr. år i Danmark.

Rigshospitalet har siden 3. oktober 1990 udført 454 hjertetransplantationer, hvor nogle er multiorgan-transplantationer (hjerte-lunge, hjerte-lever, hjerte-nyre).

Den yngste er yngre end ét år på transplantationstidspunktet, den ældste var over 70 år.

Den mediane overlevelse er 14 år. I det internationale register for hjertetransplantationer er den mediane overlevelse knap 12 år.

I dag anvendes donorer, som i snit er mere end 10 år ældre, end da transplantationsprogrammet startede. Dengang måtte en donor højst være 40 år. Nu bruger man ofte 60-årige hjertedonorer. Kilde: Rigshospitalet.

Det betød, at han havde svært ved at trække vejret ordentlig og måtte holde pauser, når han bevægede sig. Ingen medicin kunne hjælpe ham til at få det bedre. Som tiden gik, fik han det værre og værre.

Til al held blev det muligt med en transplantation i Danmark.

Leif Jønsson i sin have i hjemmet i Kundby på Vestsjælland, hvor han bor sammen med sin kone gennem 45 år. Foto: Jens Nørgaadr/Byrd. Vis mere Leif Jønsson i sin have i hjemmet i Kundby på Vestsjælland, hvor han bor sammen med sin kone gennem 45 år. Foto: Jens Nørgaadr/Byrd.

»Jeg vidste godt, at det var min sidste udvej, hvis jeg skulle overleve,« siger Leif Jønsson.

I de 30 år, Leif har haft sit donorhjerte, har der aldrig været problemer. I sommer fik han godt nok indopereret en pacemaker, fordi lægerne under en indlæggelse kunne se, at hjertet kortvarigt gik i stå, når han sov. Men det har ikke voldt problemer for det transplanterde hjerte at få en backup i form af en pacemaker.

I det hele taget fylder det meget lidt i familien, at han har fået et nyt hjerte. Men hustruen og Leif har da planlagt, hvad der skal ske, hvis han en dag falder bort.

»Vi har skrevet alt over i hendes navn, så på den måde er klar vi over tingene,« siger han.

Leif Jønsson er den person i Danmark, der har levet længst tid med et donorhjerte. Foto: Jens Nørgaard/Byrd. Vis mere Leif Jønsson er den person i Danmark, der har levet længst tid med et donorhjerte. Foto: Jens Nørgaard/Byrd.

Han fortæller dog, at familie og venner har fejret 10-året, 20-året og 25-året for Leifs donorhjerte. I år er festen for 30-året udskudt på grund af coronavirus, men den kommer til næste år, håber den 63-årige mand.

Han går stadig til årligt kontrol med hjertet. Han roser sygeplejerskerne på Rigshospitalet til skyerne.

Sådan bliver du donor: Du kan tage stilling til organdonation på tre forskellige måder i Danmark. Alle er lige juridisk gyldige. I Donorregistret, som du tilmelder dig her

På donorkort, som du selv skal bære på dig

Mundtligt til dine pårørende Du skal være fyldt 15 år for at tilmelde dig Donorregistret. Læs mere om organdonation i Sundhedsstyrelsens folder om emnet her.

»Jeg kender dem jo rigtig godt, selv om det kun er nogle få af sygeplejerskerne, der også var her for 30 år siden. Dengang kaldte de mig Skandinaven, fordi jeg er dansker, har et svensk efternavn og har fået et donorhjerte fra Norge,« siger Leif Jønsson.

Brian, der som barn troede, at hans far kun ville leve 10 år efter sin transplantation, har færdiggjort sin skole for længst. Nu arbejder den 36-årige søn i beredskabet og bor 500 meter fra sin far.

»Han er hurtigere end en ambulance. Det er rart at have nogen tæt på, hvis der skulle ske noget,« siger Leif.