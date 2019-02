Ejerskabet bliver i familien og kagen skal skæres i tre lige store dele.

Sådan lyder meldingen fra næste generation af Lego-familien, som ikke ønsker at centrere ejerskabet omkring én person.

Godt nok har 40-årige Thomas Kirk Kristiansen fået rollen som 'det mest aktive familiemedlem', som træffer de daglige beslutninger i ejerkredsen.



Men der bliver altså ikke noget med, at én sætter sig på det hele i fremtiden. Som arvtagernes far, Kjeld Kirk Kristiansen, gjorde det i sin tid, da han købte sin søster ud af koncernen.

De tre søskende Sofie, Thomas og Agnete bryder således med traditionen.

Det fortæller Thomas Kirk Kristiansen i et interview med finans.dk, hvor han kalder det 'et nyt kapitel i virksomhedens historie'.

De tre søskende har tilsammen seks børn i alderen 6-12 år, der efter planen tilsvarende skal eje Lego sammen på sigt.

Dermed bekymrer familien sig altså ikke om risikoen for familiefejder, som man ellers så ofte har set eksempler på, når der skal arves og ejes sammen.

»Vi ved godt, at hver gang man ganger op i næste generation, er der kæmpe risiko for, at der bliver ballade. Det prøver vi at tage hånd om ved at skabe den gode relation i næste generation. Vi giver også folk en mulighed for at melde sig ud, hvis man ikke har lyst til at være en del af det fællesskab, og vi stiller krav til hinanden.,« siger Thomas Kirk Kristiansen.

Han afslører også, at familien ingen planer har om at indtage direktionen i fremtiden, som der ellers også har været tradition for, at ejerne af legetøjsimperiet har gjort.

Han forestiller sig nemlig ikke, 'at én i den næste generation af familien vil være den bedste overhovedet til at drive virksomheden'.

Til gengæld bliver det familiens fornemmeste opgave at sikre, at de bedst mulige mennesker til at drive deres forretning bliver udvalgt.

Den opgave vil den tidligere topchef i koncernen, Jørgen Vig Knudstorp, desuden være med til at sikre i fremtid.