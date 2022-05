26 år på posten som bestyrelsesformand er nu lakket mod enden.

For familieoverhovedet i den danske milliardkoncern, LEGO, har taget første stop mod et generationsskift i virksomheden.

Det fremgår af cvr-registeret ifølge mediet Finans.

LEGO-arvingen Kjeld Kirk Kristiansen har trukket sig som bestyrelsesformand for milliardvirksomheden Koldingvej 2, Billund A/S.

Virksomheden ejer 25 procent af LEGO og står desuden bag koncernens oplevelseshus, LEGO House.

Kjeld Kirk Kristiansen har stået i spidsen for selskabets bestyrelse siden 1996.

Ikke nok med at han vil træde tilbage som formand for milliardvirksomheden, så trækker Kjeld Kirk Kristiansen sig også som næstformand for LEGO Fonden.

Tilbage i 2021 udkom der en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at Kjeld Kirk Kristiansen også stopper som formand for investeringsselskabet Kirkbi i foråret 2023.

Ved skiftet vil det være sønnen Thomas Kirk Kristiansen, der skal stå i spidsen for familiens holding- og investeringsselskab.

2021 endte med at blive et resultatmæssigt rigtig godt år for Kirkbi-familien.

Det skyldes især Lego-koncernen, som Kirkbi-familien ejer. Det viser Kirkbis regnskab for 2021, der er offentliggjort tirsdag.

Samlet havde Kirkbi i 2021 fået et overskud på 27 milliarder kroner efter skat. Det er mere end en firedobling i forhold til overskuddet i 2020.