Lego og Novo Nordisk kan – som de eneste danske selskaber – bryste sig af at være blandt verdens allermest værdifulde brands.

Det fremgår af den årlige analyse fra det engelske konsulentfirma Brand Finance, hvor både legetøjs- og medicinalgiganten er med i den prestigefyldte top-500.

Og begge danske resultater er endda bedre end sidste år:

Lego er i år nummer 282, mens sidste års placering var nummer 301.

Novo Nordisk er i år nummer 470, mens sidste års placering var nummer 775 (og altså uden for top-500).

Over for Finans.dk siger CBS-professor, Morten Thanning Vendelø, at Legos position er mere solid end Novo Nordisk trods dsidstnævntes store spring frem, hvilket ikke mindst skyldes fedmemidlet Wegovy og diabetesmedicinen Ozempic.

»Faremomentet for Novo Nordisk er, at de kan blive kritiseret for prisen på deres produkter,« siger Morten Thanning Vendelø:

»Hvor nogen kan påpege, at de muligvis producerer meget medicin til gavn for mange mennesker, men det koster samtidig kassen.«

Ifølge Finans.dk har Lego og Novo Nordisk en brandværdi på henholdsvis 8.000 millioner dollar og 5.000 millioner dollar.

Der er dog stadig langt op til toppen af poppen.

Top-5 på listen ser sådan ud:

Apple: Brandværdi på 516, 6 milliarder dollar. Microsoft: Brandværdi på 340,4 milliarder dollar. Google: Brandværdi på 333,4 milliarder dollar. Amazon: Brandværdi på 308,9 milliarder dollar. Samsung: Brandværdi på 99,4 milliarder dollar.

Både Apple og Microsoft har i øvrigt begge forbedret deres værdi med mere end 70 procent i forhold til sidste år.