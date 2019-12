Selvom vi snart skriver 2020, er legoklodser langt fra blevet yt.

Og hvis man som Lego House har 25 millioner af slagsen til rådighed, kan man ende på en fornem liste over de sejeste steder i verden.

Lego House, der er et oplevelseshus nær Legoland, er netop endt på en liste over de 50 sejeste steder i verden.

En liste, som er lavet af børn og skræddersyet til børn til Time For Kids, som hører under Time Magazines.

Bag listen står Time Magazines verdensomspændende netværk af børnereportere og unge læsere, der alle har været med til at nominere særligt børnevenlige steder.

Herefter er hvert af de nominerede steder blevet vurderet ud fra flere faktorer - herunder kvalitet, originalitet, bæredygtighed og tilgængelighed.

»Udefra ligner det 12.000 kvadratmeter store Lego House en forstørret udgave af et barns værk,« lyder det i Time For Kids' beskrivelse af stedet.

Også en Michelin-restaurant med en gourmet-børnemenu og USA's højeste sandklitter er på listen.

»At være kommet i så fornemt selskab er en cadeau i verdensklasse,« siger Jesper Vilstrup, administrerende direktør i Lego House, i en pressemeddelelse.

Han fortsætter:

»Vi er vanvittig stolte og samtidig begejstrede over, at vi bliver anerkendt for det, vi selv ser som vores største styrke - nemlig at lave sjove, højkvalitets legeoplevelser for børn i alle aldre.«

Lego House blev indviet i september 2017 og er tegnet af Bjarke Ingels Group.