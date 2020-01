Der er tilsyneladende ikke særlig stor efterspørgsel på en gourmetmad i den midtjyske by Billund.

I hvert fald har oplevelseshuset Lego House valgt at lukke sin gourmetrestaurent, Le Gourmet.

»At lukke LE GOURMET har været en svær beslutning, da vi grundlæggende holder af restauranten og ideen om at have en gedigen gourmetrestaurant i Billund,« siger administrerende direktør Jesper Vilstrup i en pressemeddelelse og tilføjer:

»Omvendt er det ikke nogen hemmelighed, at det har været svært at tiltrække et kontinuerligt flow af gæster i restauranten. Og når man holder det faktum sammen med, at vi har kapacitetsudfordringer til vores gæster i dagstimerne, så giver det i sidste ende god mening at udnytte pladsen bedre.«

I stedet for gourmetrestauranten, som lukkede per 18. januar 2020, kommer Lego House til at teste et nyt madkoncept.

Det oplyses i pressemeddelelsen, at det bliver et 'share food' koncept, hvor gæsterne ikke får individuelle serveringer, men deler måltidet med deres venner og familie ved bordet.

»Det ligger os fortsat meget på sinde at give en højkvalitetsoplevelse, og det gælder uanset om man leger i Oplevelseszonerne, eller når man skal tankes op i spisestederne,« siger Jesper Vilstrup.

Hvis du er interesseret i at prøve det nye madkoncept, skal du besøge Lego House i uge seks og syv. Det er nemlig her, at det nye madkoncept testes.

Administrerende direktør for Lego House, Jesper Vilstrup, fortæller, at det har været en svær beslutning at At lukke Le Gourmet. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Administrerende direktør for Lego House, Jesper Vilstrup, fortæller, at det har været en svær beslutning at At lukke Le Gourmet. Foto: Mads Claus Rasmussen

Lego House åbnede den 28. september 2017.

Det 23 meter høje oplevelsescenter, der er mere end 12.000 kvadratmeter stort, er tegnet af Bjarke Ingels' danske arkitekthus, BIG.

Børn og voksne kan gå på opdagelse i fire oplevelseszoner, som går under navnet rød, blå, grøn og gul. De repræsenterer hver forskellige temaer.

I 2019 havde Lego House 281.776 betalende gæster.