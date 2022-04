Torsdag har LEGO netop slået dørene op til et splinternyt digitalt kontor i hjertet af København.

Det sker som led i virksomhedens millardsatsning, hvor de vil tiltrække flere eksperter til virksomheden og fokusere på digitalisering.

Det oplyser LEGO i en pressemeddelelse.

»Vores digitale omstilling er en af de største enkeltstående investeringer, Lego-koncernen vil gennemføre i en generation. Vi har blandet fysiske og digitale oplevelser i mange år og er begejstrede over de fremskridt, vi ser. Men vi har større ambitioner, så nu accelererer vi vores investering og udvider vores tech-teams,« udtaler Atul Bhardwaj, Chief Digital & Technology Officer.

Kontoret, der netop er åbnet i København, kan i alt huse 400 medarbejdere, men til en start vil virksomheden dog kun ansætte 100 digitale specialister.

Det sker i takt med virksomhedens mål om, at antallet af digitale specialister og tech-medarbejdere skal udgøre mere end 1.800 medarbejdere i 2023 globalt.

Foruden åbningen af kontoret i København har LEGO derfor også planer om at udvide de nuværende kontorer i Billund, London og Shanghai.

Det digitale kontor er designet til at forbedre digitale måder at arbejde på, idet det både afspejler virksomhedens mission om at inspirere og udvikle børn samtidig med, det understøtter en Best of Boths-tilgang, hvor man skiftevis kan arbejde på kontoret og hjemmefra.

»Hvert trin i designprocessen blev taget sammen med vores digitale teammedlemmer, så arbejdspladsen inspirerer dem til at gøre deres bedste arbejde hver dag. Teamet gav os gode råd om, hvordan man skaber det ideelle agile arbejdsrum, hvad der ville hjælpe dem med at fokusere, rum til at samarbejde og lege og selvfølgelig et fantastisk spillerum,« siger Tim Ahrensbach, der er leder af LEGO Workplace Experience, i pressemeddelelsen.

LEGO koncernen blev grundlagt i Billund i 1932 af Ole Kirk Kristiansen, og i dag er koncernen fortsat en familievirksomhed med base i Billund.