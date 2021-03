Kirk Kristiansen-familiens pengetank er svulmet yderligere op efter onsdagens rekordregnskab for Lego.

Hele otte milliarder kroner har Lego-ejerne fået i udbytte.

Ifølge Finans.dk fremgår det af regnskabet, at det fordeles med et beløb på seks milliarder kroner til familiens selskab Kirbi og to milliarder kroner til Lego Fonden – Kirkbi ejer formelt 75 procent af Lego, mens Lego Fonden ejer de resterende 25 procent.

Onsdagens regnskab viste et overskud på 9,9 milliarder kroner, hvilket er det højeste nogensinde.

Plastikklodserne fra Lego er en god forretning. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Plastikklodserne fra Lego er en god forretning. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Vi er meget tilfredse med resultaterne. De viser, at Lego-klodsen er tidløs, og at læring gennem leg er relevant,« lød det i den forbindelse fra direktør Niels B. Christiansen.

Det er Kirk Kristiansen-familien, der grundlagde selskabet for lige knap 90 år siden, i 1932.

I dag er det Kjeld Kirk Kristiansen – tredje generation – der sammen børnene Thomas Kirk Kristiansen, Agnete Kirk Thinggaard og Sofie Kirk Kristiansen sidder på pengene i Kirbi. De er ligeligt fordelt mellem alle fire, mens Kjeld Kirk Kristiansen stadig har den reelle kontrol over selskabet.

Også i seneste regnskab blev der givet otte milliarder i udbytte til Kirki og Lego Fonden.

Det er ikke mindst på onlinesalget, at Lego har haft fremgang. I det nyeste regnskab fremgår det, at antallet af besøgende på Lego.com blev fordoblet gennem 2020. Samtidig blev åbnet 134 nye butikker i hele verden, i stor grad i Kina.

Samlet er der 678 Lego-butikker i verden, hvoraf 250 er i Kina, og i løbet af i år planlægger selskabet at åbne yderligere 120 butikker.

Kirk Kristiansen-familien er Danmarks rigeste.