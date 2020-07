Den danske legetøjsgigant Lego boykotter nu facebook og annoncering på andre sociale medier i minimum 30 dage.

Det sker, etfer Facebook er blevet kritiseret for ikke at gøre nok for at fjerne hadefuldt indhold på platformen.

Det oplyser Lego i en meddelse på sin hjemmeside.

»Vi er forpligtet til at have en positiv indflydelse på børn og den verden, de skal arve. Det inkluderer at bidrage til et positivt, inkluderende digitalt miljø, der er fri for hadudtalelser, diskrimination og fejlagtig informationm,« siger udtaler Legos globale marketingschef, Julia Goldin.

Hun tilføjer:

»Vi vil straks tage skridt til nøje at gennemgå de standarder, vi anvender til reklame og engagement på globale sociale medier platforme. Mens vi gør det, stopper vi al betalt reklame på globale sociale medieplatforme i mindst 30 dage.«

