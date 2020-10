Tirsdag mistede Lego-arvingen Gunhild Kirk Johansen sin mand – Mogens Johansen – som sov stille ind.

Han blev 75 år. Det skriver ugebladet Her&Nu.

Det er en repræsentant for familiens investeringsselskab, Kirk Kapital, der bekræfter dødsfaldet over for ugebladet.

Derudover har familien ikke andre kommentarer, oplyses det.

Mogens Johansen, der var uddannet læge, sad i en årrække i bestyrelsen for legetøjskoncernen, før Gunhild Kirk Johansens gren af familien blev købt ud af koncernen tilbage i 2007.

Derudover medvirkede han i hovedrollen i Nils Malmros' debutfilm 'En Mærkelig Kærlighed' fra 1968.

Gunhild Kirk Johansen er barnebarn af grundlæggeren af Lego, Ole Kirk Christiansen, og hun er søster til Lego-ejeren Kjeld Kirk Kristiansen.

Sammen fik Gunhild Kirk Johansen og Mogens Johansen tre børn: Anders Kirk Johansen, Casper Kirk Johansen og Morten Kirk Johansen.