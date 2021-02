De vilde billeder af Anders Kirk Johansens synkende Suzuki er ikke just blevet vel modtaget.

To dage efter at hændelsen blev beskrevet i B.T. og flere andre medier, har Lego–arvingens fallerede forsøg med at køre en 250.000 kroner dyr bil ud på en frossen sø fået massiv kritik.

På de sociale medier har adskillige brugere udtrykt, at Anders Kirk Johansens handling er udtryk for økonomisk sløseri – men hændelsen har også fået flere folketingspolitikere til tasterne. Faktisk er sagen endt som lidt af et værdipolitisk slagsmål.

Én af dem, der har blandet sig i debatten, er Socialdemokratiets udlændingeordfører Rasmus Stoklund.

Vedhæftet et billede af ham, der holder en Legoklods, skriver han blandt andet på Facebook:

'Måske hænger det sammen med, at man ikke selv har tjent sine penge, når man tager så let på deres værdi. Jeg tvivler dog på, at den gamle Lego-grundlægger Ole Kirk ville være stolt af sit oldebarns opførsel.'

Socialdemokraten mener også, at sagen er et bevis på behovet for en højere arveafgift.

'Det eneste gode, jeg kan komme på ved den historie, er, at den bekræfter mig i, at det var godt vi i Socialdemokratiet gik til valg på at få hævet arveafgiften for de rigeste. Loven trådte i kraft for godt et års tid siden,' skriver han.

Det har fået Det Konservative Folkepartis gruppeformand til at lange ud efter Stoklund. Ligeledes vedhæftet et billede med en legoklods, skriver hun blandt andet:

'Var det dumt at køre sin bil ud på isen? Ja, selvfølgelig. Men giver det os retten til, at vi så skal flå vores familieejede virksomheder endnu mere i skat? Nej, selvfølgelig ikke,' skriver Mai Mercado.

Hovedpersonen selv har ogå fulgt debatten.

Selvom Anders Kirk Johansen umiddelbart virkede til at tage let på den synkende Suzuki, da B.T. talte med ham kort efter, så understreger han nu, at han under ingen omstændigheder griner af hændelsen. I en SMS skriver han:

'Havde jeg kendt udfaldet, var jeg aldrig kørt ud på isen! Jeg er absolut ked af at have skadet min Suzuki Jimmy og glæder mig til den snart bliver bil igen. Turen på isen var et uheld. Jeg stolede for meget på min egen overbevisning om, at det var sikkert nok, og jeg havde jo 70 procent af mine følgere, (på Instagram, red.) der var enige med mig.'

Billedet af Anders Kirk Johansens synkende Suzuki har fået politikerne til at kaste sig ud i lidt af en værdikamp. Foto: Privat

Derudover er han ærgerlig over, at politikerne bruger hans uheld til en debat om højere arveafgifter

'Jeg synes, det er trist, hvis en sjov, åben og ærlig historie, som ikke har kostet samfundet en krone, skal få denne drejning,' skriver han og fortsætter:

'Politikerne skulle hellere fokusere på, hvor mange nye virksomheder og nye spændende arbejdspladser, der skyder op med baggrund i blandt andet arvingers evne til at stille risikovillig kapial til rådighed for dygtige iværksættere og idéer, der er med til at berige vort dejligt Danmark.'

Rasmus Stoklund kommentar om, at hans oldefar formentlig ikke ville være stolt af ham, giver Anders Kirk Johansen ikke meget for.

'Jeg er nu ret sikker på. at min oldefar ville være ret stolt, hvis han kunne se, hvordan arven bliver forvaltet generelt.'

B.T. har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Rasmus Stoklund, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.