'Advarsel!'

Sådan lyder opråbet fra Sikkerhedsstyrelsen på Twitter.

Opmærksomheden er rettet mod legetøjsbilerne Gear 'N' Go Breakdown fra Salling Group, der netop nu tilbagekaldes.

En dokumentkontrol har nemlig vist, at produktet har en eller flere mangler i indretningen, dokumentationen eller mærkningen.

'Der er risiko for kvælning ved løse smådele,' lyder det.

Der er blandt andet tale om små dele som for eksempel hjulkapsler, der potentielt kan rives af. Advarslen gælder for børn under tre år.

Sikkerhedsstyrelsen opfordrer derfor til at stoppe med at bruge produktet, ligesom man bør returnere det til butikken.

Kunder kan få penge tilbage uden kvittering.