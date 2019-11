I Legekæden har man igen og igen oplevet kunder, der ikke forstår, hvorfor legetøjet er markant dyrere i butikkerne end på kinesiske netbutikker, og sælgerne har gjort en dyd ud af at forklare kunderne, at legetøj fra kinesiske sider som Wish kan være fyldt med farlige stoffer, der er sundhedskadelige for børn. Her fra Legekæden i Lyngby Storcenter. (Arkivfoto). Linda Kastrup/Ritzau Scanpix