Miljøstyrelsen kræver forskellige typer af slimlegetøj tilbagekaldt.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse torsdag.

Her gør man opmærksom på, at produkterne kan udgøre en alvorlig sundhedsrisiko for børn.

Det skyldes, at de afgiver for meget af stoffet bor, som blandt andet kan skade evnen til at få børn ved længere tids brug.

Der er tale om de fem produkter "Whoopee Putty", "Noise Putty", "Frog Slime", "Grønt slim med frø og æg", "Dinoslim i dåse" og "Frugt slime – orange".

Forbrugere rådes til at skille sig af med legetøjet, også selv om der ikke er tale om nogen akut risiko.

»Ud fra et forsigtighedshensyn oplyser vi forbrugerne om den risiko, der kan opstå ved at lade små børn leger med slimprodukterne.«

»Derfor opfordrer vi forbrugerne til at skaffe sig af med legetøjet,« siger funktionsleder Elisabeth Paludan fra Miljøstyrelsen i en meddelelse.

Miljøstyrelsen har gennemført en kontrol af i alt 54 produkter med slim og modellervoks.

Her faldt otte slimprodukter igennem, da de afgiver for meget bor.

Det er de fem nævnte, som udgør en alvorlig sundhedsrisiko, oplyser Miljøstyrelsen.

/ritzau/