Den københavnske bydel Vesterbro bliver to historiske værtshuse fattigere.

Fredag har to københavnske klenodier i hvert fald meddelt, at de drejer nøglen om.

Det drejer sig blandt andet om den mere end 100 år gamle beværtning Café Guldregn, der fortæller, at de lukker og slukker. Det skriver KøbenhavnLIV.

Værtshuset, der har ligget på Oehlenschlægersgade på Vesterbro siden 1922, bliver nødt til at flytte fra adressen, da bygningen er blevet købt af en fond, lyder det.

»Jeg er ærgerlig. Men der var desværre ikke så meget, jeg kunne gøre,« fortæller stedets ejer, Robert Veng, til mediet.

Han oplyser dog til KøbenhavnLIV, at det ikke nødvendigvis er et endeligt farvel til Cafe Guldregn. Robert Veng leder nemlig efter nye lokaler, hvor han kan drive stedet videre.

Café Guldregn er ikke det eneste sted, der fredag har måttet meddele, at de forsvinder fra det københavnske bybillede.

Også det gamle værtshus Café Hos Tove på Gasværkvej drejer nemlig nøglen om.

Det fremgår af et opslag i Facebook-gruppen 'Det sker på Vesterbro'.

Her kan man nemlig læse et slags salgsopslag, der også annoncerer, at værtshuset nu lukker efter mange år.

»Den gode Daisy takker af efter imponerende 47 års drift af Café Hos Tove på Gasværksvej 29,« lyder det blandt andet i opslaget.

Danmarks ældste værtshus fyldte 300 år i 2023. Værtshuset hedder Hviids Vinstue og ligger centralt placeret i København. Og det lever i bedste velgående.