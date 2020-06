Har du fået en pølse hos Gågadens Pølsevogn i Odense?

Hvis du har, så har du nok fået den sidste derfra.

Det skriver hjemmesiden Mig og Odense.

I 50 år har du kunnet nyde en pølse på Gågaden i Odense, men det er slut nu.

Pølsevognen måtte tvangslukke under coronakrisen, og det fik indehaver Christina Buchgraitz til at beslutte, at hun ville lukke pølsevognen permanent.

»Selv gode tider slutter på et tidspunkt, og jeg har valgt at slutte med pølsevognen,« fortæller Christina Buchgraitz.

Christina Buchgraitz havde aldrig drømt om at komme til at stå i spidsen for en pølsevogn.

Hun blev udlært hos Jysk Sengetøjslager i 1994, men pludseligt stod hendes forældre og manglede en hånd i deres pølsevogn, og Christina sprang til.

Hun forelskede sig i jobbet, og har altså ikke forladt vognen siden, indtil nu.

Pølsevognen stod i Ejbygade i Odense, siden rykkede den til Store Gråbrødrestræde midt i Odense, og her har den stået lige siden.

Christinas forældre åbnede pølsevognen tilbage i 1971.