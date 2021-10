Slut med graffiti på lokummerne, overfyldte dansegulve og mørke farver.

Den ikoniske natklub RUST på Nørrebro skifter fuldstændig stil og rammer efter 31 år. Det skriver københavnermediet kobenhavnliv.dk.

Den mørke og rå look skiftes ud med varme farver og skarpe linjer.

I gadeplan har man åbnet søsterbaren Conga, der med deres egne ord byder på hyggelige bodega-vibes, nostalsgiske omgivelser og kolde fadøl.

Sådan her ser RUST ud efter renoveringen. FOTO: Flemming Bo Jensen.

RUSTs natklub på øverste etage skifter navn til NATKLUBBEN, og med det nye navn kommer også en ny cocktailbar. Man sænker desuden kapaciteten fra 600 til 400 personer.

I forhold til valget af musik er der også nye toner fra RUST, hvor man fremover vil undgå musik med nedværdigende ord i teksten.

Sådan ser delen af RUST, der hedder Conga ud. Foto: Privat

»Vi har et stærkt fokus på den gode oplevelse, og har sagt farvel til den nedgørende tone ved kun at spille musik, som har positiv indvirkning på stemningen,« siger adminstrerende direktør for RUST, Morten Varano, til kobenhavnliv.dk.

Som en ekstra krølle på halen åbner RUST hver fredag åbner op for Nørrebros første queerclub, når 'Das Disco' løber af stablen.

Her har man samarbejdet med vinderen af 'Zulus Store Dragdyst', Kim Andre, eller Di Di Cancerella, som er hans dragnavn.