Når gæster lægger vejen forbi den kendte danske kok Bo Jacobsens restaurant, gør de særligt én ting, som han ikke forstår.

De fisker deres mobiltelefoner frem fra deres lommer og kigger ned i dem - i stedet for at tale med de mennesker, der sidder sammen med dem om bordet.

Det fortæller han til DR.

»Jeg ved godt, jeg er en dinosaur og gammel og sur, når jeg siger det, men jeg forstår simpelthen ikke, at folk hellere vil se ned i deres telefon fremfor at snakke med de mennesker, der sidder med dem omkring et bord,« siger Bo Jacobsen.

I et tidligere interview med Politiken har han også forklaret, at han synes, at dannelsen er ved at være forduftet, når folk er ude at spise.

Blandt andet kritiserer han, at folk som det første smider 'alt deres lort og deres mobiltelefoner ind på midten af bordet', efter de er ankommet.

I sidste uge kom det frem, at 63-årige Bo Jacobsen og hans kone, Lisbeth Jacobsen - der siden 1991 har drevet den københavnske restaurant Restaurationen, som to gange har fået tildelt en Michelin-stjerne - snart trækker sig tilbage og går på pension fra den 27. juni, hvor de kører sidste service.

»Vi stopper ikke med at arbejde, fordi vi er kede af vores arbejde. Vi har jo haft det job, vi gerne ville have. Men det har forhindret os i at gøre nogle af de ting, vi gerne vil,« fortalte han i den forbindelse til TV 2 Lorry.

Blandt andet vil han bruge tiden på at samle frimærker, gå til koncerter og i teatret med sin hustru, cykle, besøge deres datter i Berlin og have tid til at se vennerne og kunne sige 'ja' til en aftale om fredagen, hvilket han 'ikke har gjort i de 42 år, han har været i branchen'.