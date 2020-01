Den kendte café Kellerdirk på Frederiksberg er snart fortid.

Teateret Aveny-T på Frederiksberg Allé skal nemlig bygges om, og derfor skal den mere end 40 år gamle café rives ned for at give plads.

I foråret 2019 kom det frem, at den kendte café på Frederiksberg må lade livet for at give plads til udvidelsesplanerne.

Nu er det blevet afsløret, at det er Arkitektfirmaet Kjaer & Richter og Tranberg Arkitekter, der skal tegne den nye bygning.

»Det er udfordrende at bygge nyt på Frederiksberg Allé. Der er mange hensyn, og det ligger os meget på sinde at bygge med respekt for omgivelserne og i Frederiksbergs ånd. Med vinderforslaget har vi fået et spændende udgangspunkt, som vi skal arbejde videre ud fra. Jeg glæder mig til at vise det endelige projekt frem om nogle måneder,« siger Frederiksbergs borgmester, Simon Aggesen, ifølge TV2 Lorry i en pressemeddelelse fra Frederiksbergs Kommune.

Det er i et forsøg på at tiltrække det unge publikum, at teateret nu skal bygges om med en mere moderne og multifunktionel tilbygning.

Alt for få unge går i teateret, men det vil Aveny-T lave om på.

Derfor har Aveny-T sammen med Frederiksberg Kommune, der ejer bygningen, og A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal, som støtter projektet økonomisk, afholdt en arkitektkonkurrence om at tegne en multifunktionel tilbygning i tilknytning til teateret.

Planen er, at den nye teaterbygning skal være et Væksthus for ungekulturen.

De nye planer glæder teaterets direktør, Jon Stephensen.

»I Aveny-Ts ambition om at blive en permanent Nationalscene for ungekulturen er Væksthuset et kæmpe skridt i den retning. Med et stærkt fokus på bæredygtighed, studiepladser til unge og en ekstra scene, hvor alt kan afprøves, fremstår Væksthuset, som et sted der på alle måder tilgodeser unges behov - et mulighedernes teater, som kun findes på Frederiksberg,« siger Jon Stephensen i pressemeddelelsen.

Pavillonen, der i dag huser Kellerdirk, bliver revet ned i løbet af 2020. Indtil da fortsætter caféen med at fungere som restaurant og natklub.