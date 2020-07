For mange er det en vigtig tradition, når de besøger forlystelsesparken Bakken:

At sætte tænderne i en saftig bøfsandwich fra Oscars Bøf Bar og Fish & Chips, der har eksisteret i intet mindre end 71 år.

Den legendariske burgerbar, der ligger placeret midtimellem store rutschebaner og små boder med mulighed for at vinde søde bamser, har dog fået en smiley af Fødevarestyrelsen, der får appetitten til at forsvinde en smule.

Det skriver TV 2 Lorry.

Fødevarekontrollanterne var på besøg i begyndelsen af juli, og her fandt de blandt andet 'sorte og brune belægninger' indvendigt i stedets isterningemaskine, ligesom der blev fundet 'gammel snavs' og 'sorte og grå belægninger' på gummilister i køleskuffer.

Det, og flere andre kritikpunkter, resulterede i, at Oscars Bøf Bar og Fish & Chips fik en sur smiley og en bøde på 10.000 kroner.

Frank Hartvig Andersen, der ejer Oscars Bøf Bar og Fish & Chips, mener dog, at straffen er alt for hård.

»Tingene kan jo ikke være i tip top, når man sælger tusinde burgere på en dag. Man vil altid kunne finde nogle fejl. Og jeg synes, de (fødevarekontrollanterne, red.) opfører sig som nogle små konger og har alt for meget magt. Det er min holdning,« siger ejeren til TV 2 Lorry.

Han gør det desuden klart, at han »sælger sit lort om et par år«, så han kan blive fri for alle »de der skide myndigheder, som er blevet værre og værre.«