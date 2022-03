»Hyklerisk«, »hjernevasket« og »under al kritik«.

De negative gloser står i kø, efter at Nordens største legelandskæde har meddelt, at de vil give gratis entré for ukrainske familier.

Leos Legeland har således måttet sande, at mange danskere ikke bryder sig om, at ukrainske flygtningebørn får en forlomme.

Det samme bekræftes af en afstemning blandt mere end 23.000 af B.T.s læsere, hvilket du kan se længere nede i artiklen.

‘Hvordan kan i som et legeland for børn forskelsbehandle børnene,’ spørger en kvindelig Facebook-bruger på Leos Legeland Danmarks Facebook-side.

Her oplyser virksomheden, at et gyldigt ukrainsk pas eller id-kort kan bruges som billet til alle Leos Legelande i de nordiske lande samt Tyskland.

‘Det der er helt sikkert det mest usmagelige tilbud, jeg nogensinde har set,’ skriver en anden kvinde.

‘Ja undskyld, men jeg synes efterhånden, det bliver for meget af det gode,' skriver en tredje kvinde.

Foto af Leos Legeland i Ishøj. Foto: Google Street View Vis mere Foto af Leos Legeland i Ishøj. Foto: Google Street View

Leos Legeland Danmark har endnu ikke besvaret nogle af de mange negative kommentarer, siden de i tirsdags postede deres opslag.

Og det kommer heller ikke til at ske. Det fastslår marketingchef Anders Forssten fra virksomhedens hovedkontor i Sverige.

»Vi vælger i øjeblikket ikke at gå ind i en diskussion af kritikken, men vil blot slå fast, at der er tale om en udstrakt hånd til en gruppe mennesker, der lige nu har brug for det lidt ekstra,« siger han i en skriftlig kommentar til B.T.

Uffe Lyngaae, der er kommunikationsrådgiver og direktør i Publico, som rådgiver virksomheder om deres kommunikation, er dog ikke enig i, at det er den bedste strategi.

Korte fakta om Leos Legeland Leos Legeland er Nordens største og mest besøgte legelandskæde, skriver selskabet på sin hjemmeside. Her kan du læse mere om virksomheden: Omsætning 2019: 630 mio. kr.



Markeder 2019: Sverige (27), Norge (9), Danmark (5), Finland (7) og Tyskland (1)



Legeland i Danmark: Herlev, Ishøj, Aarhus, Odense og Aalborg



Legeland i Norden 2019: 49 stk.



Ansatte: Cirka 1800



Grundlæggere: Joakim Gunler og Jonas Rönnqvist



Grundlagt: 2006



Hovedsæde: Luleå, Sverige

Kilde: Leoslegeland.dk

»Det kan måske være en vanskelig kamp at håndtere sådan et kommentarspor, men det vil være klogt af dem at overvåge og moderere tråden ud fra den betragtning, at det handler om deres omdømme,« sagde Uffe Lyngaae onsdag til B.T.

Trods de mange beskyldninger om uretfærdig forskelsbehandling vurderer marketingchef Anders Forssten, at et klart flertal har været positive og rost initiativet.

»Vi har vurderet ud fra de aktiviteter, vi udfører, og den gruppe af mennesker, vi ser er på flugt, at det er en god måde for os at bidrage med noget hurtigt og konkret. Med lidt held kan det give et øjebliks pause og glæde for både børn og forældre,« siger han.

En afstemning blandt B.T.s læsere viser, at kædens initiativ deler vandene.

52 procent bakker op om, at der skal være gratis for ukrainske flygtningefamilier i Leos Legeland, mens 23 procent mener, at tilbuddet også skal gælde for alle andre børn.

17 procent er decideret imod, mens ni procent svarer ‘ved ikke’. I skrivende stund har knap 24.000 læsere stemt.

»Som virksomhed skal man være varsom, når man aktivt selv kommunikerer om sine gode gerninger. Der skal ikke ret meget til, før nogle debatlystne Facebook-krigere benytter et opslag om ukrainske flygtninge til at ride deres egen kæphest,« lyder det fra kommunikationsrådgiver Uffe Lyngaae.

Leos Legeland oplyser, at den gratis entré gælder hele dagen om onsdagen, og beslutningen gælder indtil videre på ubestemt tid.