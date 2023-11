Det var ikke Legeland Viborgs skyld, at op mod 50 besøgende tidligere på måneden blev ramt af opkast og diarré.

Det skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Konklusionen kommer efter, at Fødevarestyrelsen har været på kontrolbesøg. Og her slår man fast, at sygdomsudbruddet ikke havde noget med maden at gøre.

»Vi er selvfølgelig meget lettede,« siger Kenneth Loven, indehaver af Legeland Viborg, til mediet efter konklusionen.

Det var 4. november, at 350 personer besøgte legelandet.

I dagene efter havde op mod 50 lagt sig med roskildesyge, hvorfor det skulle undersøges, om legelandets mad var årsagen.

Selv sagde Kasper Loven, at det ikke var hans indtryk – og det slår Fødevarestyrelsen nu helt fast.

I stedet må det formodes, at en eller flere gæster i forvejen var smittet og efterfølgende smittede de resterende.

Netop nu er det højsæson for roskildesyge, oplyser Fødevarestyrelsen

Sygdommen opstår ofte i sammenhænge, hvor flere er samlet, og er en af de mest almindelige årsager til akut maveonde verden over, skriver Statens Serum Institut.

God hygiejne og rengøring forebygge smitte og begrænse videresmitte.

Derfor gennemfører Fødevarestyrelsen også en oplysningsindsats om at undgå sygdommen.

Og skulle du blive ramt af roskildesyge, melder Fødevarestyrelsen, at du skal blive hjemme mindst 48 timer efter, du føler dig rask.