Ledigheden voksede i december – for 15. måned i træk.

Ekspert er overrasket over udviklingen, men forventer ikke, at den vender.

»Ledigheden er tikket op 15 måneder i træk, men stigningerne er meget små. Overraskende små,« siger Nykredits cheføkonom Palle Sørensen i en skriftlig kommentar til de nye ledighedstal fra Danmarks Statistik.

De viser, at der i december var 87.000 ledige danskere, hvilket er en stigning på 1.000 sammenlignet med måneden forinden.

Arbejdsløshedsprocenten forbliver på 2,9, så det er antallet af dagpengemodtagere, der er steget – ikke antallet af kontanthjælpsmodtagere.

Palle Sørensen anser dansk økonomi for at være meget robust, for det skorter ikke på udfordringer i horisonten, hverken herhjemme eller i udlandet.

Nykredits cheføkonom peger specifikt på tre faktorer, som sagtens kunne have fået ledigheden til at stige endnu mere herhjemme, end det vi har oplevet de seneste mange måneder:

Inflationen i 2022 og det deraf faldende forbrug.

De massive rentestigninger, som både rammer forbrugerne og virksomhedernes investeringslyst.

Geopolitiske uro og senest en ny krig i Mellemøsten.

Selvom den stærke danske økonomi har holdt ledigheden i ave, forventer Nykredit, at den vil fortsætte med at stige:

»Udsigterne forbliver relativt optimistiske. Dansk økonomi ser robust ud og væksten vil formentlig være ganske pæn, men dog ikke prangende, de kommende par år. I Nykredit forventer vi, at de små stigninger i ledigheden fortsætter de kommende kvartaler,« lyder det fra Palle Sørensen.

Hos Dansk Industri hæfter vicedirektør Steen Nielsen sig ved, at mange af de ledige 'heldigvis hurtigt' finder et nyt job og at der stadig er 'gang i arbejdsmarkedet'.

Ikke desto mindre viser de nye ledighedstal ifølge Dansk Industri, at ledigheden er et stigende problem.

»Der bliver desværre fortsat flere ledige. Det er godt nok ikke nogen stor stigning, og ledigheden er fortsat meget lav, men det går i den forkerte retning,« siger Steen Nielsen i en skriftlig kommentar.