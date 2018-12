Han nåede vidt med sin ledelsesfilosofi og den voldsomt hypede timemanager. Claus Møller er død, 76 år gammel.

Claus Møller, grundlæggeren af Time Manager International (TMI), er død, 76 år gammel.

Han sov torsdag 6. december stille ind i sit hjem uden forudgående sygdom, oplyser familien.

TMI blev stiftet i 1975, og timemanageren udviklede sig i 1980'erne til at blive et must for enhver yuppie.

Det læderindbundne planlægningsværktøj - en slags udvidet kalender - var et udtryk for Møllers filosofi om effektivitet og strømlinet adfærd.

Det blev udviklet i samarbejde med hans hustru, den svenske psykolog Viveca Møller, og skulle hjælpe folk med at nå deres mål uden af få stress.

Sideløbende havde firmaet succes med at udbyde kursus- og konsulentvirksomhed til firmaer som IBM, Audi og Sony.

I 1989 skrev Ritzau en artikel om, at TMI endda var nået helt til Sovjetunionen.

Her ville man i samarbejde med sovjetiske firmaer sende flere tusinde folk i sovjetiske virksomheder og ministerier på kursus i vestlig ledelsesfilosofi.

TMI har i dag selskaber i mere end 40 lande.

I 2004 solgte Claus Møller dog sit livsværk. Herefter var der mere stille om ham, men han fortsatte blandt andet med at udbyde kurser.

- Den bedste leder er den, der også giver sig tid til at være hjemme og at have en hobby, sagde Claus Møller til Politiken i begyndelsen af 00'erne.

Møller havde en lang karriere som forfatter, leder, kursusudbyder og ledelsesekspert.

Han var med til at skrive flere bøger, der ifølge familien har solgt flere millioner eksemplarer tilsammen.

Claus Møller har været med til at skrive titler som "Reaching for the Stars", "Heart Work" og "A Complaint is a Gift".

Inden Møller tog springet til at etablere TMI, var han blandt andet global marketingdirektør i rengøringskoncernen ISS.

Han blev født 12. juli i Sønderborg i 1942 og var uddannet cand.merc.

Claus Møller efterlader sig sin hustru, to børn samt flere børnebørn.

/ritzau/