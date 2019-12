Et flertal af ledere på gymnasier og erhvervsskoler støtter et totalt forbud mod røg i skoletiden.

Mere end syv ud af ti ledere fra gymnasier og erhvervsuddannelser ønsker såkaldt røgfri skoletid.

Det skriver Politiken onsdag.

Et flertal af lederne mener således, at det skal være forbudt for elever og ansatte at ryge både på og uden for matriklen.

Det vil sige ingen smøger, fra du møder ind til undervisning, til du tager hjem igen. Uanset hvor du befinder dig.

Det viser en telefonisk rundspørge til 345 ledere fra landets gymnasier og erhvervsskoler, som Kræftens Bekæmpelse offentliggør onsdag.

Torsdag morgen mødes Folketingets sundhedsordførere hos sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Her er netop "røgfri skoletid" blevet et helt centralt element i de afsluttende forhandlinger om den store tobakshandleplan, der skal sikre en røgfri generation af børn og unge i 2030.

Både lederforeningen for erhvervsskoler og erhvervsgymnasier og gymnasierektorerne i Danske Gymnasier ønsker ensartede regler med nul røg for alle på tværs af ungdomsuddannelserne.

- Vi bakker 100 procent op om røgfri skoletid. Hvis vi får et nationalt forbud mod rygning i skoletiden også væk fra området, bliver det unægteligt nemmere for os, siger formand for Danske Gymnasier Birgitte Vedersø.

- Det er et virkelig, virkelig vigtigt signal fra Christiansborg, hvor vi alle siger til de unge, at man ryger ikke, mens man er i skole.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse ligger det nu "lige for" for politikerne at indføre røgfri skoletid på ungdomsuddannelserne.

- De fleste af skolelederne er interesserede i at indføre røgfri skoletid, men nogle er bange for at gøre det på eget initiativ, hvis det kan sætte dem i en dårlig konkurrenceposition i forhold til de andre skoler, siger Niels Them Kjær, projektchef for tobak i Kræftens Bekæmpelse, til Politiken.

/ritzau/