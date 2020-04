Hvis forældrene er fleksible og kan hjælpe til i daginstitutionerne, så bliver det intet problem for landets dagtilbud at åbne efter påsken.

Sådan lyder meldingen fra 40-årige Rikke Vædele, der er daglig leder i børnehuset Tildehuset på Langeland.

»Alle kan jo godt se det rationelle i, at der skal åbnes op igen, og det bliver vi nødt til at hjælpe hinanden med. Det kan være, at vi må spørge forældrene, om de kan hjælpe med afspritte legetøjet, og det er jeg sikker på, at de fleste gerne vil,« fortæller Rikke Vædele.

»Jeg tror reelt ikke, at det bliver noget problem.«

Rikke Vædele er daglig leder i Børnehuset Tildehuset på Langeland.

Rikke Vædele, der selv er mor til tre, modtog allerede inden påske en beredskabsplan, så man i Tildehuset, hvor hun er leder, var nogenlunde forberedt på, hvordan det ville komme til at foregå, når Mette Frederiksen igen ville åbne samfundet.

Og det gør hun muligvis efter påsken, hvis danskernes opførsel de kommende dage ikke giver anledning til bekymring.

»Den plan har vi arbejdet på. Den er ikke færdig endnu, men bliver klar til det,« fortæller hun.

Kan du forstå, hvis noget af dit personale er bekymrede for den smitterisiko, der vil være?

»Ja, og det er vigtigt, at vi lytter til hinanden som mennesker. Den angst og bekymring kan vi ikke tage fra hinanden. Vi skal have åbenhed og tage hensyn til den enkelte,« understreger hun og tilføjer:

»Men der er en masse professionelle mennesker, der har siddet og kigget på det her, så jeg kan også godt se fornuften i den strategi, og vi er altså nødt til at se angsten i øjnene.«

Og den tilgang bakkes op af Kristine Schroll, der dagtilbudsleder i Aarhus Kommune og har 11 afdelinger under sig.

»Hvis børn ikke bliver smittet i samme grad som voksne og ikke er smittebærere, som Sundhedsstyrelsen siger, så virker det fornuftigt, at det er os, der åbner først,« siger hun og understreger, at man lige nu afventer de endelige retningslinjer for daginstitutionerne rundt om i landet.

Den potentielle åbning efter påsken er imidlertid noget, der har skabt en smule bekymring blandt pædagoger.

På Facebook skal man ikke lede længe for at finde pædagoger, der udtrykker bekymring.

Og Kristine Schroll fortæller da også, at hun allerede nu er blevet kontaktet af enkelte medarbejdere.

»Jeg kan sagtens forstå, at de har den bekymring. Det handler for os at få skabt så meget tryghed som muligt, og det er jeg sikker på, at der vil blive taget højde for i de retningslinjer, der kommer,« siger hun og tilføjer:

»Forældrene skal også være trygge ved at aflevere deres børn.«

Bekymrede pædagoger er også et billede, man kan genkende hos BUPL. Elisa Rimpler, formand i BUPL, oplyser til B.T., at »bekymringen er stor« blandt medlemmerne, ligesom den er hos store dele af befolkningen, og at bekymringen blandt andet går på risikoen for smitte.

Det er langt fra alle børn og ansatte, der skal tilbage i institutionerne eller skolerne efter påske. Ifølge SF's Jacob Mark har regeringen svaret ham, at hvis børn eller ansatte er særligt udsatte, når det kommer til coronavirus, så skal de ikke vende tilbage.

'Børn i risikogruppen skal ikke møde op. Ansatte i risikogruppen skal ikke møde op. Børn med nær familie i risikogruppen skal ikke møde op. Ansatte med nær familie i risikogruppen skal ikke møde op,' skriver han i et Facebook-opslag.