En leder fra skolesektionen på Hærens Sergentskole har valgt at fratræde sin stilling efter et strakspåbud fra Arbejdstilsynet.

Kritikken fra tilsynet var foranlediget af, at seks civilt ansatte følte sig udsat sig i nedgørelse, forsøg på manipulation, trusler, bagtalelse samt udelukkelse fra det sociale fællesskab og ignorering.

Skolen 'påbydes at imødegå risiko for umiddelbar helbredsforringelse i forbindelse med mobning', lød det ifølge forsvarsmediet Olfi i strakspåbuddet til lederen.

Og nu har han altså taget konsekvensen af mobbesagen.

På Facebook oplyser chefen for Hærens Sergentskole, Peter Nielsen, at lederen er blevet flyttet til en stilling som projektofficer for den kommende Militære Akademi Uddannelse.

'Jeg mener, at det er klog beslutning, som er taget,' skriver han.

Opslaget fortsætter:

'Mobning af enhver form for karakter må absolut ikke finde sted på skolen – hverken blandt staben eller blandt eleverne. Denne sag har berørt mig dybt, og i samarbejde med ledelsen vil jeg gøre alt, hvad jeg kan, for at forbedre forholdende på skolen og sørge for, at lignende episoder ikke finder sted i fremtiden.'

Også forsvarsminister Trine Bramsen (S) gik mandag ind i sagen og krævede handling.

»Ingen skal gå på arbejde og være udsat for den slags. Jeg kan kun tage skarpt afstand fra den uacceptable opførsel, som mobning er. Det er ikke foreneligt med at være medarbejder i forsvaret,« udtalte hun blandt andet til JydskeVestkysten.

Strakspåbuddet blev udstedt 3. oktober og udlagde ifølge Olfi, hvordan flere civilt ansatte i samtaler med Arbejstilsynet beskrev sønvproblemer, ondt i maven og let til tårer.

I nogle tilfælde var den omtalte mobning så slem, at ansatte måtte forlade arbejdspladsen.